Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
Ванда Нара - дружина та агент Мауро Ікарді
Дівчина полюбляє радувати своїх численних шанувальників відвертими знімками на своїх сторінках в соціальних мережах
Зваблива аргентинська модель Ванда Нара тісно пов'язана з футболом. Красуня є дружиною і агентом форварда французького гранда «ПСЖ» Мауро Ікарді.
Пара виховує двох доньок, а також у Ванди є три сини від попереднього чоловіка Максі Лопеса.
Варто зазначити, що 33-річна Ванда старша за Мауро на п'ять років.
Дівчина полюбляє радувати своїх численних шанувальників відвертими знімками на своїх сторінках в соціальних мережах.