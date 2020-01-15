  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Скотч. Спорт

    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари

    • Розсилка
    Ванда Нара - дружина та агент Мауро Ікарді - Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Ванда Нара - дружина та агент Мауро Ікарді

    Дівчина полюбляє радувати своїх численних шанувальників відвертими знімками на своїх сторінках в соціальних мережах

    Зваблива аргентинська модель Ванда Нара тісно пов'язана з футболом. Красуня є дружиною і агентом форварда французького гранда «ПСЖ» Мауро Ікарді.

    1 з 43
    на весь екран згорнути
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари
    Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари

    Пара виховує двох доньок, а також у Ванди є три сини від попереднього чоловіка Максі Лопеса.

    Варто зазначити, що 33-річна Ванда старша за Мауро на п'ять років.

    Дівчина полюбляє радувати своїх численних шанувальників відвертими знімками на своїх сторінках в соціальних мережах.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Мауро Ікарді
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ