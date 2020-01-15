Дружина та агент Мауро Ікарді: запаморочливі фото пишногрудої Ванди Нари



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ванда Нара - дружина та агент Мауро Ікарді

Дівчина полюбляє радувати своїх численних шанувальників відвертими знімками на своїх сторінках в соціальних мережах

Зваблива аргентинська модель Ванда Нара тісно пов'язана з футболом. Красуня є дружиною і агентом форварда французького гранда «ПСЖ» Мауро Ікарді.

Пара виховує двох доньок, а також у Ванди є три сини від попереднього чоловіка Максі Лопеса.

Варто зазначити, що 33-річна Ванда старша за Мауро на п'ять років.

Дівчина полюбляє радувати своїх численних шанувальників відвертими знімками на своїх сторінках в соціальних мережах.