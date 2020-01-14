Син Мессі забив перший гол за «Барселону» (відео)



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Ліонель Мессі з синами Browngh.com

Тьяґо Мессі йде стопами батька

Семирічний син Ліонеля Мессі Тьяґо відзначився першим голом за дитячу команду «Барселони».

Тьяґо проходить навчання в «Барса Ескол» у групі для дітей від шести до восьми років. Діти тренуються два дні на тиждень і проводять матчі щонеділі.

Thiago Messi seems to have inherited his dad’s scoring touch. pic.twitter.com/Rj3VcYDAYN — ESPN FC (@ESPNFC) 12 січня 2020 р.

Крім Тьяґо, Ліонель Мессі і його дружина Антонелла Рокуццо виховують ще двох синів – чотирирічного Матео і однорічного Чіро.

Ліонель Мессі впевнено очолив список найрезультативніших гравців десятиліття в провідних п’яти лігах Європи.