Син Мессі забив перший гол за «Барселону» (відео)
Ліонель Мессі з синами
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Тьяґо Мессі йде стопами батька
Семирічний син Ліонеля Мессі Тьяґо відзначився першим голом за дитячу команду «Барселони».
Тьяґо проходить навчання в «Барса Ескол» у групі для дітей від шести до восьми років. Діти тренуються два дні на тиждень і проводять матчі щонеділі.
Thiago Messi seems to have inherited his dad’s scoring touch. pic.twitter.com/Rj3VcYDAYN— ESPN FC (@ESPNFC) 12 січня 2020 р.
Крім Тьяґо, Ліонель Мессі і його дружина Антонелла Рокуццо виховують ще двох синів – чотирирічного Матео і однорічного Чіро.
Ліонель Мессі впевнено очолив список найрезультативніших гравців десятиліття в провідних п’яти лігах Європи.
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