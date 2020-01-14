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    Син Мессі забив перший гол за «Барселону» (відео)

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    Ліонель Мессі з синами - Син Мессі забив перший гол за «Барселону» (відео)
    Ліонель Мессі з синами
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    Тьяґо Мессі йде стопами батька

    Семирічний син Ліонеля Мессі Тьяґо відзначився першим голом за дитячу команду «Барселони».

    Тьяґо проходить навчання в «Барса Ескол» у групі для дітей від шести до восьми років. Діти тренуються два дні на тиждень і проводять матчі щонеділі.

    Крім Тьяґо, Ліонель Мессі і його дружина Антонелла Рокуццо виховують ще двох синів – чотирирічного Матео і однорічного Чіро.

    Ліонель Мессі впевнено очолив список найрезультативніших гравців десятиліття в провідних п’яти лігах Європи.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі ФК Барселона Тьяґо Мессі
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