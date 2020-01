Син Мессі забив перший гол за «Барселону» (відео)

Тьяґо Мессі йде стопами батька

Семирічний син Ліонеля Мессі Тьяґо відзначився першим голом за дитячу команду «Барселони».

Тьяґо проходить навчання в «Барса Ескол» у групі для дітей від шести до восьми років. Діти тренуються два дні на тиждень і проводять матчі щонеділі.

Thiago Messi seems to have inherited his dad’s scoring touch. pic.twitter.com/Rj3VcYDAYN