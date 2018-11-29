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    Джорджія Россі: ефектні фото привабливої спортивної журналістки з Італії

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    Джорджія Россі: ефектні фото привабливої спортивної журналістки з Італії

    Джорджія Россі - спортивний журналіст і телеведуча. Дівчина народилася 5 червня 1987 року в Римі

    Закінчивши середню школу, вона вступила до університету для вивчення права. У віці двадцяти років вона почала співпрацювати з тематичним каналом ФК «Рома». Вже пізніше її запрошують на Sky вести програму Mediaset.

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    Джорджія Россі: ефектні фото привабливої спортивної журналістки з Італії
    Джорджія Россі: ефектні фото привабливої спортивної журналістки з Італії
    Джорджія Россі: ефектні фото привабливої спортивної журналістки з Італії
    Джорджія Россі: ефектні фото привабливої спортивної журналістки з Італії
    Джорджія Россі: ефектні фото привабливої спортивної журналістки з Італії
    Джорджія Россі: ефектні фото привабливої спортивної журналістки з Італії
    Джорджія Россі: ефектні фото привабливої спортивної журналістки з Італії
    Джорджія Россі: ефектні фото привабливої спортивної журналістки з Італії
    Джорджія Россі: ефектні фото привабливої спортивної журналістки з Італії
    Джорджія Россі: ефектні фото привабливої спортивної журналістки з Італії

    Останнім часом її все частіше порівнюють з більш відомою італійською телеведучою Sky Ділеттою Леоттой.

    Джерело: Sports.ru

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