Джорджія Россі: ефектні фото привабливої спортивної журналістки з Італії
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Джорджія Россі - спортивний журналіст і телеведуча. Дівчина народилася 5 червня 1987 року в Римі
Закінчивши середню школу, вона вступила до університету для вивчення права. У віці двадцяти років вона почала співпрацювати з тематичним каналом ФК «Рома». Вже пізніше її запрошують на Sky вести програму Mediaset.
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Останнім часом її все частіше порівнюють з більш відомою італійською телеведучою Sky Ділеттою Леоттой.
Джерело: Sports.ru