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    Стало відомо, коли Вселенський патріархат завершить написання Томосу для України

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    Автокефалію для Помісної церкви України виписуватимуть сьогодні - Стало відомо, коли Вселенський патріархат завершить написання Томосу для України
    Автокефалію для Помісної церкви України виписуватимуть сьогодні

    Сьогодні у Стамбулі відбувається другий день синоду

    На триденному синоді текст дозволу на українську Автокефалію виписуватимуть і причісуватимуть саме в другий день синоду – тобто сьогодні. Про це написала журналіст Ірина Герасимова на своїй сторінці у Facebook.

    Як повідомлялося, синод Вселенського патріархату розпустив Західноєвропейський екзархат російських парафій в Європі. Про це повідомило видання Оrthodoxie з посиланням на власні джерела.

    За словами колишнього прес-секретаря митрополита УПЦ МП, а тепер шеф-редактора інтернет-порталу «Православіє в Україні» Георгія Коваленка, це рішення Константинополя щодо власного Екзархату російських парафій у Європі не має жодного стосунку до РПЦ.

    «Хіба що Константинополь таким чином намагається захистити власні парафії від захоплень і переведень в Московський патріархат, останнє з яких відбувається у Флоренції з жовтня. Але давайте дочекаємося офіційних пояснень від Константинополя і реакції духовенства і вірних «російських» парафій Константинопольського патріархату», - повідомив Коваленко.

    Нагадаємо, у Стамбулі розпочалося засідання синоду Вселенського патріархату, на якому мають оголосити дату проведення Собору помісної церкви України та можуть затвердити Томос про надання їй автокефалії. Засідання синоду триватиме 27-29 листопада у резиденції Вселенського патріарха.

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    Як повідомлялося, синод Константинопольського патріархату 11 жовтня ухвалив, що у 1686 році Київську митрополію Руській церкві передали незаконно. Також Константинопольський патріархат зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та глави УАПЦ Макарія. 

    Також опубліковано текст рішення синоду Константинопольського патріархату щодо Української церкви.

    Найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об'єднання трьох церков. 

    3 листопада президент Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.

    Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій виступив зі зверненням до українського народу напередодні 85-х роковин Голодомору в Україні. Патріарх також підтвердив своє рішення надати автокефалію Українській церкві.

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