Ефектна красуня з Болгарії. Романтичні фото тенісистки Цвєтани Піронкової



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Дівчина добиралася до півфіналу Мейджора в одиночному розряді (Вімблдон 2010 року) і перемагала в одному турнірі WTA в одиночному розряді

Цвєтана Піронкова народилася 13 вересня 1987 року в місті Пловдив (Болгарія) в сім'ї спортсменів. Її батько, Кирил Піронков, був чемпіоном Болгарії з веслування, а мати, Радослава Ніколова, виграла кілька великих турнірів з плавання. У зв'язку з цим їхня дочка рано стала займатися спортом. Уже в 4 роки Цвєтана почала працювати над окремими елементами гри в теніс.

Дівчина добиралася до півфіналу Мейджора в одиночному розряді (Вімблдон 2010 року) і перемагала в одному турнірі WTA в одиночному розряді.

Після виходу в півфінал одиночного турніру на Вімблдоні в 2010 році, де Цвєтана стала першою представницею Болгарії, яка дісталася до цієї стадії, Піронкова була удостоєна звання «Почесний громадянин» на своїй батьківщині - в місті Пловдив. Рішення про це було одноголосно прийнято депутатами міської ради на позачерговому засіданні 5 липня 2010 року. Таким чином, на той момент 22-річна спортсменка стала наймолодшим носієм почесного звання в історії міста.

Дівчина заміжня, та разом з чоловіком виховує сина.

Джерело: Sports.ru