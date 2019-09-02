  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    17-річна українка, яка виграла Wimbledon, стала чемпіонкою турніру в Ізраїлі

    • Розсилка
    Дарина Снігур виграла вже третій турнір у 2019 році - 17-річна українка, яка виграла Wimbledon, стала чемпіонкою турніру в Ізраїлі
    Дарина Снігур виграла вже третій турнір у 2019 році
    Великий теніс України

    Дарина Снігур підійметься на найвище місце в рейтингу

    17-річна українська тенісистка Дарина Снігур виграла турнір ITF у ізраїльському місті Кір’ят-Шимон.

    Читайте також

    У фіналі турніру ITF (Міжнародної тенісної федерації) з призовим фондом $25 тисяч українка за 58 хвилин здолала другу ракетку змагань Майю Лумсден із Великої Британії – 6:1, 6:4. У другому сеті Снігур програвала 2:4, після чого взяла чотири гейми поспіль.

    Цей титул став для українки четвертим на професійному рівні і третім у 2019 році. За перемогу киянка заробила 50 рейтингових очок. Це дозволить Снігур увійти до топ-330 світової класифікації, що є для неї особистим рекордом.

    Нагадаємо, що 13 липня Дарина Снігур стала переможницею юніорського Вімблдонського турніру.

    Читайте також
    теніс Wimbledon Дарія Снігур
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ