17-річна українка, яка виграла Wimbledon, стала чемпіонкою турніру в Ізраїлі



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Дарина Снігур виграла вже третій турнір у 2019 році Великий теніс України

Дарина Снігур підійметься на найвище місце в рейтингу

17-річна українська тенісистка Дарина Снігур виграла турнір ITF у ізраїльському місті Кір’ят-Шимон.

У фіналі турніру ITF (Міжнародної тенісної федерації) з призовим фондом $25 тисяч українка за 58 хвилин здолала другу ракетку змагань Майю Лумсден із Великої Британії – 6:1, 6:4. У другому сеті Снігур програвала 2:4, після чого взяла чотири гейми поспіль.

Цей титул став для українки четвертим на професійному рівні і третім у 2019 році. За перемогу киянка заробила 50 рейтингових очок. Це дозволить Снігур увійти до топ-330 світової класифікації, що є для неї особистим рекордом.

Нагадаємо, що 13 липня Дарина Снігур стала переможницею юніорського Вімблдонського турніру.