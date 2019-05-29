Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через свою яскраву зовнішність, а також стиль гри Бушар має чимало шанувальників свого таланту

27-ма ракетка світу Леся Цуренко із України вийшла в друге коло Відкритого чемпіонату Франції (покриття - ґрунт, призовий фонд - €21 330 500).

В 1/64-й фіналу киянка впевнено розібралася з секс-символом сучасного тенісуЕжені Бушар із Канади - 6:2, 6:2.

Варто зазначити, що 25-річна Бушар за свою нетривалу кар'єру вже досягла чималих успіхів:

фіналістка одного турніру Великого шолома в одиночному розряді (Вімблдон-2014);

півфіналістка двох турнірів Великого шолома в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат Австралії, Відкритий чемпіонат Франції 2014);

переможниця одного турніру WTA в одиночному розряді;

переможниця одного юніорського турніру Великого шолома в одиночному розряді (Вімблдон-2012);

переможниця двох юніорських турнірів Великого шолома в парному розряді (Вімблдон-2011, 2012).

Через свою яскраву зовнішність, а також стиль гри Бушар, яка на сьогодні займає лише 77 місце в світовому рейтингу та далека від своїх оптимальних результатів, має чимало шанувальників свого таланту.