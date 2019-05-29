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    Скотч. Спорт

    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко

    • Розсилка
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко

    Через свою яскраву зовнішність, а також стиль гри Бушар має чимало шанувальників свого таланту

    27-ма ракетка світу Леся Цуренко із України вийшла в друге коло Відкритого чемпіонату Франції (покриття - ґрунт, призовий фонд - €21 330 500).

    В 1/64-й фіналу киянка впевнено розібралася з секс-символом сучасного тенісуЕжені Бушар із Канади - 6:2, 6:2.

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    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко
    Ежені Бушар: гаряча блондинка з Канади, яка нічого не змогла протиставити нашій Лесі Цуренко

    Варто зазначити, що 25-річна Бушар за свою нетривалу кар'єру вже досягла чималих успіхів:

    • фіналістка одного турніру Великого шолома в одиночному розряді (Вімблдон-2014);
    • півфіналістка двох турнірів Великого шолома в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат Австралії, Відкритий чемпіонат Франції 2014);
    • переможниця одного турніру WTA в одиночному розряді;
    • переможниця одного юніорського турніру Великого шолома в одиночному розряді (Вімблдон-2012);
    • переможниця двох юніорських турнірів Великого шолома в парному розряді (Вімблдон-2011, 2012).

    Через свою яскраву зовнішність, а також стиль гри Бушар, яка на сьогодні займає лише 77 місце в світовому рейтингу та далека від своїх оптимальних результатів, має чимало шанувальників свого таланту. 

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