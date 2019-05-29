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    Українського дербі на Roland Garros не буде. Світоліна вийшла у третє коло без боротьби

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    Еліна Світоліна отримала додатковий відпочинок - Українського дербі на Roland Garros не буде. Світоліна вийшла у третє коло без боротьби
    Еліна Світоліна отримала додатковий відпочинок
    Великий теніс України

    Катерина Козлова знялася з турніру через травму

    Дев’ята ракетка світу Еліна Світоліна без боротьби пробилася в третє коло Відкритого чемпіонату Франції (покриття - ґрунт, призовий фонд - €21 330 500).

    Додатковий відпочинок наша тенісна прима отримала через те, що травму отримала і змушена була знятися зі змагань інша українська тенісистка Катерина Козлова.

    Наступною суперницею Еліни стане екс-перша ракетка світу, чемпіонка Roland Garros-2016 і Wimbledon-2017 Ґарбіньє Муґуруса з Іспанії (WTA №19), котра переграла шведку Юганну Ларссон. Майбутні суперниці зустрічалися між собою вже вісім разів – у п’яти зустрічах перемогла Еліна. В трьох Ґарбіньє. На ґрунті тенісистки зустрічалися раз. Торік у півфіналі турніру в Римі переможницею була Світоліна.

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