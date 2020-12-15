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    Скотч. Спорт

    Пишногруда іспанка, якій є що показати на корті. Гарячі фото тенісистки Лаури Гібанель

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    Пишногруда іспанка, якій є що показати на корті. Гарячі фото тенісистки Лаури Гібанель

    З такою зовнішністю для цієї красуні спортивні титули не є такими вже й важливими

    25-річна іспанська тенісистка та тренер Лаура Гібанель Веласко зачаровує соцмережі своєю вродою.

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    Пишногруда іспанка, якій є що показати на корті. Гарячі фото тенісистки Лаури Гібанель
    Пишногруда іспанка, якій є що показати на корті. Гарячі фото тенісистки Лаури Гібанель
    Пишногруда іспанка, якій є що показати на корті. Гарячі фото тенісистки Лаури Гібанель
    Пишногруда іспанка, якій є що показати на корті. Гарячі фото тенісистки Лаури Гібанель
    Пишногруда іспанка, якій є що показати на корті. Гарячі фото тенісистки Лаури Гібанель
    Пишногруда іспанка, якій є що показати на корті. Гарячі фото тенісистки Лаури Гібанель
    Пишногруда іспанка, якій є що показати на корті. Гарячі фото тенісистки Лаури Гібанель
    Пишногруда іспанка, якій є що показати на корті. Гарячі фото тенісистки Лаури Гібанель
    Пишногруда іспанка, якій є що показати на корті. Гарячі фото тенісистки Лаури Гібанель
    Пишногруда іспанка, якій є що показати на корті. Гарячі фото тенісистки Лаури Гібанель
    Пишногруда іспанка, якій є що показати на корті. Гарячі фото тенісистки Лаури Гібанель
    Пишногруда іспанка, якій є що показати на корті. Гарячі фото тенісистки Лаури Гібанель
    Пишногруда іспанка, якій є що показати на корті. Гарячі фото тенісистки Лаури Гібанель
    Пишногруда іспанка, якій є що показати на корті. Гарячі фото тенісистки Лаури Гібанель
    Пишногруда іспанка, якій є що показати на корті. Гарячі фото тенісистки Лаури Гібанель
    Пишногруда іспанка, якій є що показати на корті. Гарячі фото тенісистки Лаури Гібанель
    Пишногруда іспанка, якій є що показати на корті. Гарячі фото тенісистки Лаури Гібанель
    Пишногруда іспанка, якій є що показати на корті. Гарячі фото тенісистки Лаури Гібанель
    Пишногруда іспанка, якій є що показати на корті. Гарячі фото тенісистки Лаури Гібанель
    Пишногруда іспанка, якій є що показати на корті. Гарячі фото тенісистки Лаури Гібанель
    Пишногруда іспанка, якій є що показати на корті. Гарячі фото тенісистки Лаури Гібанель
    Пишногруда іспанка, якій є що показати на корті. Гарячі фото тенісистки Лаури Гібанель
    Пишногруда іспанка, якій є що показати на корті. Гарячі фото тенісистки Лаури Гібанель

    Дівчина не досягла особливих вершин у тенісі. Зокрема, на професійному рівні Лаура провела 17 поєдинків, в яких здобула лише 4 перемоги.

    Однак, ця юна красуня вже має чимало шанувальників: на її Instagram вже підписані більше 27 тисяч осіб.


    Теги: теніс
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