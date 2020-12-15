Пишногруда іспанка, якій є що показати на корті. Гарячі фото тенісистки Лаури Гібанель

З такою зовнішністю для цієї красуні спортивні титули не є такими вже й важливими

25-річна іспанська тенісистка та тренер Лаура Гібанель Веласко зачаровує соцмережі своєю вродою.

Дівчина не досягла особливих вершин у тенісі. Зокрема, на професійному рівні Лаура провела 17 поєдинків, в яких здобула лише 4 перемоги.

Однак, ця юна красуня вже має чимало шанувальників: на її Instagram вже підписані більше 27 тисяч осіб.



