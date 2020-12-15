Іспанська тенісистка, яка бореться з раком, сподівається виступити на Олімпіаді

Карла Суарес Наварро розповіла, як лікується від недуги

Іспанська тенісистка Карла Суарес Наварро розповіла про свій стан і плани повернутися на корт. У спортсменки була виявлена злоякісна пухлина – хвороба Годжкіна.

«Я непогано почуваюся. Коли мені довелося пройти курс хіміотерапії, я відчувала біль, але це було терпимо. Відчуваю полегшення. Моє життя проходить спокійно. Коли я проходжу курс лікування, то проводжу кілька днів вдома, можу відправитися на прогулянку. Я можу жити нормальним життям, але важливо дотримуватися обережності. Я прислухаюся до порад лікарів і рухаюся вперед, зберігаючи оптимізм.

Хочу завершити кар’єру на тенісному корті і мрію виступити на Олімпіаді 2021 року в Токіо. Намагаюся вилікуватися. У мене є захищений рейтинг. Я бачу світло в кінці тунелю. Я повинна продовжувати боротися. Це складний шлях, але з позитивним настроєм я зможу поправитися», - цитує Суарес Наварро Tennisuptodate.