  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Скотч. Спорт

    Гаряча красуня, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Лінн Еренстрьом

    • Розсилка
    Лінн Еренстрьом - Гаряча красуня, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Лінн Еренстрьом

    Завдяки своїй яскравій зовнішності Еренстрьом має більше 10 тисяч підписників в Instagram

    Лінн Еренстрьом - 22-річна тенісистка зі Швеції. Тенісом дівчина почала займатися з 5 років. Вона грає правою рукою та має дворучний бекхенд в своєму арсеналі.

    Читайте також

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    Гаряча красуня, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Гаряча красуня, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Гаряча красуня, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Гаряча красуня, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Гаряча красуня, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Гаряча красуня, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Гаряча красуня, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Гаряча красуня, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Гаряча красуня, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Гаряча красуня, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Гаряча красуня, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Гаряча красуня, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Гаряча красуня, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Гаряча красуня, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Гаряча красуня, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Гаряча красуня, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Гаряча красуня, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Гаряча красуня, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Гаряча красуня, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Гаряча красуня, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Гаряча красуня, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Гаряча красуня, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Лінн Еренстрьом

    Варто зазначити, що на професійному рівні Лінн провела лише декілька поєдинків.

    Однак завдяки своїй яскравій зовнішності Еренстрьом має більше 10 тисяч підписників в Instagram.

    Джерело: Sports.ru

    Читайте також
    теніс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ