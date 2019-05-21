Гаряча красуня, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Лінн Еренстрьом



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Лінн Еренстрьом

Завдяки своїй яскравій зовнішності Еренстрьом має більше 10 тисяч підписників в Instagram

Лінн Еренстрьом - 22-річна тенісистка зі Швеції. Тенісом дівчина почала займатися з 5 років. Вона грає правою рукою та має дворучний бекхенд в своєму арсеналі.

Варто зазначити, що на професійному рівні Лінн провела лише декілька поєдинків.

Однак завдяки своїй яскравій зовнішності Еренстрьом має більше 10 тисяч підписників в Instagram.

Джерело: Sports.ru