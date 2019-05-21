Гаряча красуня, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Лінн Еренстрьом
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Лінн Еренстрьом
Завдяки своїй яскравій зовнішності Еренстрьом має більше 10 тисяч підписників в Instagram
Лінн Еренстрьом - 22-річна тенісистка зі Швеції. Тенісом дівчина почала займатися з 5 років. Вона грає правою рукою та має дворучний бекхенд в своєму арсеналі.
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Варто зазначити, що на професійному рівні Лінн провела лише декілька поєдинків.
Однак завдяки своїй яскравій зовнішності Еренстрьом має більше 10 тисяч підписників в Instagram.
Джерело: Sports.ru