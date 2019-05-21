Український тенісист зробив невдалу спробу пробитися в основу Roland Garros



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Ілля Марченко боровся понад дві з половиною години. Безуспішно... Великий теніс України

Ілля Марченко програв на старті кваліфікації ґрунтового «мейджора»

Український тенісист Ілля Марченко, який колись входив у топ-100 світового рейтингу, а після тривалої, пов'язаної з травмою перерви, йде лише 380-м, не зумів здолати першого суперника у кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції.

Ілля поступився 185-му тенісистові світу, бельгійцеві Артуру Де Ґреефу - 7:5, 3:6, 2:6.

Матч тривав дві години і 39 хвилин. Впродовж поєдинку Де Ґрееф відібрав сім подач суперника, Марченко - чотири.

У другому раунді кваліфікації Артур зіграє з французом Енцо Куако (АТР №230), який сьогодні трохи несподівано переграв італійця Паоло Лоренці.

З українців до основної сітки чоловічого турніру Roland Garros має змогу пробитися лише Сергій Стаховський. Перше коло киянин пройшов завдяки травмі суперника, а в другому завтра, 22 травня, зустрінеться з білорусом Володимиром Ігнатиком.