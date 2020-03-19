Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
«З бойфрендом на карантині було б набагато веселіше»
26-річна Бушар - переможниця двох турнірів WTA в одиночному розряді, фіналістка Вімблдону і півфіналістка Australian Open і «Ролан Гаррос»
Колишня п'ята ракетка світу канадська тенісистка Ежені Бушар поскаржилася на відсутність бойфренда, в той час як вона вимушено перебуває на карантині, який спричинений пандемією коронавірусу. Нагадаємо, через вірус COVID19 все тенісні турніри скасували до червня.
«Я не скаржуся, але таке відчуття, що з бойфрендом на карантині було б набагато веселіше», - написала Бушар в своєму Twitter.
26-річна Бушар - переможниця двох турнірів WTA в одиночному розряді, фіналістка Вімблдону і півфіналістка Australian Open і «Ролан Гаррос».