Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда



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«З бойфрендом на карантині було б набагато веселіше»

26-річна Бушар - переможниця двох турнірів WTA в одиночному розряді, фіналістка Вімблдону і півфіналістка Australian Open і «Ролан Гаррос»

Колишня п'ята ракетка світу канадська тенісистка Ежені Бушар поскаржилася на відсутність бойфренда, в той час як вона вимушено перебуває на карантині, який спричинений пандемією коронавірусу. Нагадаємо, через вірус COVID19 все тенісні турніри скасували до червня.

«Я не скаржуся, але таке відчуття, що з бойфрендом на карантині було б набагато веселіше», - написала Бушар в своєму Twitter.

26-річна Бушар - переможниця двох турнірів WTA в одиночному розряді, фіналістка Вімблдону і півфіналістка Australian Open і «Ролан Гаррос».