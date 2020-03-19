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    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда

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    &laquo;З бойфрендом на карантині було б набагато веселіше&raquo; - Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    «З бойфрендом на карантині було б набагато веселіше»

    26-річна Бушар - переможниця двох турнірів WTA в одиночному розряді, фіналістка Вімблдону і півфіналістка Australian Open і «Ролан Гаррос»

    Колишня п'ята ракетка світу канадська тенісистка Ежені Бушар поскаржилася на відсутність бойфренда, в той час як вона вимушено перебуває на карантині, який спричинений пандемією коронавірусу. Нагадаємо, через вірус COVID19 все тенісні турніри скасували до червня.

    «Я не скаржуся, але таке відчуття, що з бойфрендом на карантині було б набагато веселіше», - написала Бушар в своєму Twitter.

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    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда
    Гаряча та самотня красуня. Бушар заявила, що їй сумно перебувати на карантині без бойфренда

    26-річна Бушар - переможниця двох турнірів WTA в одиночному розряді, фіналістка Вімблдону і півфіналістка Australian Open і «Ролан Гаррос».

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