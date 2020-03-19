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    Здоров'я

    МОЗ розробило три сценарії надання медичної допомоги у разі поширення коронавірусу

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    Заступник міністра охорони здоров&rsquo;я України Віктор Ляшко - МОЗ розробило три сценарії надання медичної допомоги у разі поширення коронавірусу
    Заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко

    У легких випадках захворювання медичну допомогу надаватимуть амбулаторно при домашній самоізоляції

    Міністерство охорони здоров’я України переходить на новий етап планування і перепрофілювання закладів охорони здоров’я.

    Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції.

    «Залишаємо по дві госпітальні бази у кожній області, водночас ми розробили алгоритм, який базується на сценарії розвитку спалаху коронавірусної інфекції в Італії. На прикладі Італії бачимо, що 80% людей перехворіють легкими формами вірусної інфекції. Тому ми будемо пропонувати надавати медичну допомогу у легких випадках захворювання амбулаторно при домашній самоізоляції. Для інших 20%, які будуть потребувати госпіталізації, ми вже чітко все розпланували, і цю карту буде доведено до диспетчерів екстренної медичної допомоги, щоб вони знали, у яку лікарню везти того чи того хворого, залежно від перебігу його захворювання. Такі сценарії передбачені для певної кількості людей, які одночасно захворіли на коронавірус», – повідомив Ляшко.

    Посадовець зазначив, що за другим сценарієм будуть залучати до боротьби з коронавірусом перепрофільовані заклади меддопомоги, терапевтичного профілю, які будуть також приймати хворих із тяжкими формами коронавірусної інфекції. А за третім – у разі введення в країні надзвичайного стану – можна буде залучати приватні заклади охорони здоров’я.

    «Зараз тривають перемовини з іншими країнами, щоб в Україну було доставлено найкраще реанімаційне обладнання та засоби індивідуального захисту», – сказав Ляшко.

    Посадовець зазначив, що станом на ранок 19 березня в Україні зареєстровано 16 випадків коронавірусної інфекції, підтверджених лабораторно.

    Нагадаємо, станом на ранок 19 березня у світі зареєстровано 218 777 випадків зараження COVID-19, 8810 смертей та 84 113 осіб, які подолали хворобу.

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина коронавірус Віктор Ляшко
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