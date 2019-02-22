Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак



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Пейдж Спіранак

Пейдж Спіранак - ймовірно, найпривабливіший гравець в гольф

Її професійна спортивна кар'єра почалася два роки тому, коли Пейдж запросили до участі в престижному турнірі Dubai Ladies Masters в ОАЕ.

24-річна гольфістка стала однією з перших моделей Sports Illustrated в 2018 році.

Ніхто не очікував, що привабливість Пейдж в результаті перетвориться для неї в жах.

Після отримання спонсорського запрошення на турнір дівчина піддалася нападкам в мережі і навіть отримувала дзвінки з погрозами вбивства. Нападники звинувачували Пейдж у виставлянні свого тіла напоказ і зайвій сексуалізації гольфу.

Спортсменка була доведена до відчаю. Під час участі в турнірі Ladies European Tour вона навіть боялася виходити зі своєї кімнати: «Я просто сиділа у ванній, втупившись в стіну. Я не хочу знову переживати цей біль, це почуття безпорадності. Бути наляканою і самотньою...»

Проте, Пейдж не здалася і вирішила боротися з подібними випадками кібербулінгу, ставши представником організації Cyberspace: «Люди всіх верств суспільства піддаються кібер-знущанням щодня, і це не нормально! Ми підтримуємо жертв, а не просто видаляємо їхні акаунти в соціальних мережах або пропонуємо ігнорувати ненависть. Прийшов час змінити ситуацію, тому я присвятила значну частину свого часу тому, щоб допомагати іншим.»

Варто зазначити, що спортивний комітет звернув на увагу на цю ситуацію і, щоб уникнути загострення, ввів суворий дрес-код на жіночих змаганняхз гольфу.

Джерело: Sport.ua