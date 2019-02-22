  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Скотч. Спорт

    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак

    • Розсилка
    Пейдж Спіранак - Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Пейдж Спіранак

    Пейдж Спіранак - ймовірно, найпривабливіший гравець в гольф

    Її професійна спортивна кар'єра почалася два роки тому, коли Пейдж запросили до участі в престижному турнірі Dubai Ladies Masters в ОАЕ.

    24-річна гольфістка стала однією з перших моделей Sports Illustrated в 2018 році.

    1 з 58
    на весь екран згорнути
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Її фігура зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото гольфістки Пейдж Спіранак

    Ніхто не очікував, що привабливість Пейдж в результаті перетвориться для неї в жах.

    Після отримання спонсорського запрошення на турнір дівчина піддалася нападкам в мережі і навіть отримувала дзвінки з погрозами вбивства. Нападники звинувачували Пейдж у виставлянні свого тіла напоказ і зайвій сексуалізації гольфу.

    Спортсменка була доведена до відчаю. Під час участі в турнірі Ladies European Tour вона навіть боялася виходити зі своєї кімнати: «Я просто сиділа у ванній, втупившись в стіну. Я не хочу знову переживати цей біль, це почуття безпорадності. Бути наляканою і самотньою...»

    Проте, Пейдж не здалася і вирішила боротися з подібними випадками кібербулінгу, ставши представником організації Cyberspace: «Люди всіх верств суспільства піддаються кібер-знущанням щодня, і це не нормально! Ми підтримуємо жертв, а не просто видаляємо їхні акаунти в соціальних мережах або пропонуємо ігнорувати ненависть. Прийшов час змінити ситуацію, тому я присвятила значну частину свого часу тому, щоб допомагати іншим.»

    Варто зазначити, що спортивний комітет звернув на увагу на цю ситуацію і, щоб уникнути загострення, ввів суворий дрес-код на жіночих змаганняхз гольфу.

    Джерело: Sport.ua

    ОАЕ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ