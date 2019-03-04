  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Скотч. Спорт

    Колишня друга ракетка світу дебютувала в «Танцях із зірками» (відео)

    • Розсилка
    Колишня друга ракетка світу дебютувала в «Танцях із зірками» (відео)

    Агнешка Радванська станцювала джайв

    Екс-друга ракетка світу польська тенісистка Агнешка Радванська, яка завершила кар'єру у 2018 році, дебютувала в польській адаптації британського телешоу «Танці з зірками».

    Читайте також

    Партнером фіналістки «Вімблдону» 2012 року став італійський професійний танцюрист Стефано Террацціно. Вони станцювали джайв.

    Джерело: Sports.ru

    Читайте також
    теніс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ