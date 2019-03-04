Колишня друга ракетка світу дебютувала в «Танцях із зірками» (відео)
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Агнешка Радванська станцювала джайв
Екс-друга ракетка світу польська тенісистка Агнешка Радванська, яка завершила кар'єру у 2018 році, дебютувала в польській адаптації британського телешоу «Танці з зірками».
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Aga Radwańska's first dance at #DancingWiththeStars #Radwańska— Love, Michał (@michal1497) 1 марта 2019 г.
cc: Polsat pic.twitter.com/WNA5KOJSVp
Партнером фіналістки «Вімблдону» 2012 року став італійський професійний танцюрист Стефано Террацціно. Вони станцювали джайв.
Джерело: Sports.ru