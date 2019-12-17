Красуня з голлівудською зовнішністю: гарячі фото дівчини бека «Зорі» Чеберка



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«Коли я приходжу на стадіон, то з маленької, милої дівчинки, я перетворююся, в жорсткого фаната»

Дарина - дівчина 21-річного захисника луганської «Зорі» Євгена Чеберка. Красуня регулярно підтримує «Зорю» на трибунах в Запоріжжі.

«Коли я приходжу на стадіон, то постійно переживаю, кожну гру. І з маленької, милої дівчинки, я перетворююся, в жорсткого фаната і не можу стримувати емоції», - розповідає про своє захоплення грою мільйонів дівчина.

Також Дарина - кваліфікований косметолог з вищою медичною освітою.