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    Скотч. Спорт

    Курйозний спосіб заробити кошти: юна тенісистка продаватиме свої інтимні фото і відео

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    З 2018 року Анжеліна, виступаючи в турнірах ITF, здобула 9 перемог в 37 матчах - Курйозний спосіб заробити кошти: юна тенісистка продаватиме свої інтимні фото і відео
    З 2018 року Анжеліна, виступаючи в турнірах ITF, здобула 9 перемог в 37 матчах

    19-річна спортсменка наразі займає 1171 в рейтингу WTA

    Австралійська тенісистка Анжеліна Граовац вирішила поправити своє фінансове становище, відкривши аккаунт на платному сервісі, який спеціалізується на еротичному і порнографічному контент. У такий спосіб дівчина хоче заробити близько 3000 доларів для виступу на черговому турнірі, пише Yahoo Sports.

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    Курйозний спосіб заробити кошти: юна тенісистка продаватиме свої інтимні фото і відео
    Курйозний спосіб заробити кошти: юна тенісистка продаватиме свої інтимні фото і відео
    Курйозний спосіб заробити кошти: юна тенісистка продаватиме свої інтимні фото і відео
    Курйозний спосіб заробити кошти: юна тенісистка продаватиме свої інтимні фото і відео
    Курйозний спосіб заробити кошти: юна тенісистка продаватиме свої інтимні фото і відео
    Курйозний спосіб заробити кошти: юна тенісистка продаватиме свої інтимні фото і відео
    Курйозний спосіб заробити кошти: юна тенісистка продаватиме свої інтимні фото і відео
    Курйозний спосіб заробити кошти: юна тенісистка продаватиме свої інтимні фото і відео
    Курйозний спосіб заробити кошти: юна тенісистка продаватиме свої інтимні фото і відео
    Курйозний спосіб заробити кошти: юна тенісистка продаватиме свої інтимні фото і відео
    Курйозний спосіб заробити кошти: юна тенісистка продаватиме свої інтимні фото і відео
    Курйозний спосіб заробити кошти: юна тенісистка продаватиме свої інтимні фото і відео
    Курйозний спосіб заробити кошти: юна тенісистка продаватиме свої інтимні фото і відео
    Курйозний спосіб заробити кошти: юна тенісистка продаватиме свої інтимні фото і відео
    Курйозний спосіб заробити кошти: юна тенісистка продаватиме свої інтимні фото і відео
    Курйозний спосіб заробити кошти: юна тенісистка продаватиме свої інтимні фото і відео
    Курйозний спосіб заробити кошти: юна тенісистка продаватиме свої інтимні фото і відео
    Курйозний спосіб заробити кошти: юна тенісистка продаватиме свої інтимні фото і відео
    Курйозний спосіб заробити кошти: юна тенісистка продаватиме свої інтимні фото і відео
    Курйозний спосіб заробити кошти: юна тенісистка продаватиме свої інтимні фото і відео

    Варто зазначити, що 19-річна спортсменка займає 1171 в рейтингу WTA і за кар'єру заробила на корті всього 3500 доларів. З 2018 року вона, виступаючи в турнірах ITF, здобула 9 перемог в 37 матчах.

    Теги: теніс
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