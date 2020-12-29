Курйозний спосіб заробити кошти: юна тенісистка продаватиме свої інтимні фото і відео

З 2018 року Анжеліна, виступаючи в турнірах ITF, здобула 9 перемог в 37 матчах

19-річна спортсменка наразі займає 1171 в рейтингу WTA

Австралійська тенісистка Анжеліна Граовац вирішила поправити своє фінансове становище, відкривши аккаунт на платному сервісі, який спеціалізується на еротичному і порнографічному контент. У такий спосіб дівчина хоче заробити близько 3000 доларів для виступу на черговому турнірі, пише Yahoo Sports.

Варто зазначити, що 19-річна спортсменка займає 1171 в рейтингу WTA і за кар'єру заробила на корті всього 3500 доларів. З 2018 року вона, виступаючи в турнірах ITF, здобула 9 перемог в 37 матчах.