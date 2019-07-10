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    Скотч. Спорт

    Легендарний Ромаріо закрутив роман з гарячою брюнеткою, яка молодша за нього на 31 рік

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    Легендарний Ромаріо закрутив роман з гарячою брюнеткою, яка молодша за нього на 31 рік

    Ця юна красуня навіть не з'явилася на світ в той час, коли Ромаріо став чемпіоном світу

    Легендарний Ромаріо провів яскраву футбольну кар'єру, вигравши численні трофеї, в тому числі й Чемпіонат світу 1994 року. Окрім футболу є в житті Ромаріо ще одна сильна пристрасть - жінки.

    У житті зірки було безліч романів, в тому числі Ромаріо був тричі одружений. Чергова пасія бразильця Ана Кароліна Назаріо молодша за нього на 31 рік.

    Варто зазначити, що юна красуня навіть не з'явилася на світ в той час, коли Ромаріо став чемпіоном світу. Однак бразильця, схоже, це не бентежить.

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    Легендарний Ромаріо закрутив роман з гарячою брюнеткою, яка молодша за нього на 31 рік
    Легендарний Ромаріо закрутив роман з гарячою брюнеткою, яка молодша за нього на 31 рік
    Легендарний Ромаріо закрутив роман з гарячою брюнеткою, яка молодша за нього на 31 рік
    Легендарний Ромаріо закрутив роман з гарячою брюнеткою, яка молодша за нього на 31 рік
    Легендарний Ромаріо закрутив роман з гарячою брюнеткою, яка молодша за нього на 31 рік
    Легендарний Ромаріо закрутив роман з гарячою брюнеткою, яка молодша за нього на 31 рік
    Легендарний Ромаріо закрутив роман з гарячою брюнеткою, яка молодша за нього на 31 рік
    Легендарний Ромаріо закрутив роман з гарячою брюнеткою, яка молодша за нього на 31 рік
    Легендарний Ромаріо закрутив роман з гарячою брюнеткою, яка молодша за нього на 31 рік
    Легендарний Ромаріо закрутив роман з гарячою брюнеткою, яка молодша за нього на 31 рік
    Легендарний Ромаріо закрутив роман з гарячою брюнеткою, яка молодша за нього на 31 рік
    Легендарний Ромаріо закрутив роман з гарячою брюнеткою, яка молодша за нього на 31 рік
    Легендарний Ромаріо закрутив роман з гарячою брюнеткою, яка молодша за нього на 31 рік
    Легендарний Ромаріо закрутив роман з гарячою брюнеткою, яка молодша за нього на 31 рік
    Легендарний Ромаріо закрутив роман з гарячою брюнеткою, яка молодша за нього на 31 рік
    Легендарний Ромаріо закрутив роман з гарячою брюнеткою, яка молодша за нього на 31 рік
    Легендарний Ромаріо закрутив роман з гарячою брюнеткою, яка молодша за нього на 31 рік
    Легендарний Ромаріо закрутив роман з гарячою брюнеткою, яка молодша за нього на 31 рік
    Легендарний Ромаріо закрутив роман з гарячою брюнеткою, яка молодша за нього на 31 рік
    Легендарний Ромаріо закрутив роман з гарячою брюнеткою, яка молодша за нього на 31 рік
    Легендарний Ромаріо закрутив роман з гарячою брюнеткою, яка молодша за нього на 31 рік
    Легендарний Ромаріо закрутив роман з гарячою брюнеткою, яка молодша за нього на 31 рік
    Легендарний Ромаріо закрутив роман з гарячою брюнеткою, яка молодша за нього на 31 рік
    Легендарний Ромаріо закрутив роман з гарячою брюнеткою, яка молодша за нього на 31 рік
    Легендарний Ромаріо закрутив роман з гарячою брюнеткою, яка молодша за нього на 31 рік

    Ромаріо - 53-річний бразильський нападник, найкращий гравець року ФІФА і володар «Золотого м'яча» чемпіонату світу у 1994 році. Входить до 125 найвеличніших футболістів ФІФА 100. Один із нападників, який перевершив позначку 1000 голів.
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