Легендарний Ромаріо закрутив роман з гарячою брюнеткою, яка молодша за нього на 31 рік



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Ця юна красуня навіть не з'явилася на світ в той час, коли Ромаріо став чемпіоном світу

Легендарний Ромаріо провів яскраву футбольну кар'єру, вигравши численні трофеї, в тому числі й Чемпіонат світу 1994 року. Окрім футболу є в житті Ромаріо ще одна сильна пристрасть - жінки.

У житті зірки було безліч романів, в тому числі Ромаріо був тричі одружений. Чергова пасія бразильця Ана Кароліна Назаріо молодша за нього на 31 рік.

Варто зазначити, що юна красуня навіть не з'явилася на світ в той час, коли Ромаріо став чемпіоном світу. Однак бразильця, схоже, це не бентежить.

Ромаріо - 53-річний бразильський нападник, найкращий гравець року ФІФА і володар «Золотого м'яча» чемпіонату світу у 1994 році. Входить до 125 найвеличніших футболістів ФІФА 100. Один із нападників, який перевершив позначку 1000 голів.