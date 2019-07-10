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    Сенатор з США пропонує відмовитися фінансувати Чемпіонат світу-2026 через гендерну нерівність

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    Джозеф Менчін - Сенатор з США пропонує відмовитися фінансувати Чемпіонат світу-2026 через гендерну нерівність
    Джозеф Менчін

    Чемпіонат світу, який має відбутися у США, Мексиці і Канаді, тепер під загрозою?

    Американський сенатор Джозеф Менчін від штату Західна Вірджинія запропонував відмовитися від державного фінансування чемпіонату світу 2026 року, який пройде в США, Канаді та Мексиці, поки зарплата американських футболісток і футболістів не буде однаковою.

    «Нерівна заробітна плата американських чоловічих і жіночих футбольних команд просто недопустима. Радий, що перемога жіночої збірної на чемпіонаті світу викликала великий резонанс», - цитує Менчіна ESPN.

    Нагадаємо, збірна США відстояла титул чемпіона світу, який вона виграла на попередній першості планети, що проходила в Канаді в 2015 році. У фінальному матчі американки перемогли Нідерланди з рахунком 2:0. Для збірної США ця перемога стала четвертою на світових форумах, що є рекордом.

    Джерело: Чемпионат.com

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