Як українець Піддубченко перемагав на чемпіонаті світу (відео)



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Вадим Miller Піддубченко ФІБА

Наш данкер Вадим Miller Піддубченко переміг на чемпіонаті світу в Амстердамі

Українець Вадим Miller Піддубченко переміг у конкурсі данків на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 в Амстердамі.

У драматичній боротьбі наш спортсмен вирвав перемогу в поляка Пьотра Ґрабовскі.

Це вже четверта медаль та третя перемога українських данкерів за останні чотири роки на чемпіонатах світу з баскетболу 3х3.

Нагадаємо, чоловіча збірна України в Амстердамі вийшла з групи в чвертьфінал, де поступилася Латвії. Жіноча команда не змогла подолати груповий етап.

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