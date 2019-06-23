Як українець Піддубченко перемагав на чемпіонаті світу (відео)
Вадим Miller Піддубченко
ФІБА
Наш данкер Вадим Miller Піддубченко переміг на чемпіонаті світу в Амстердамі
Українець Вадим Miller Піддубченко переміг у конкурсі данків на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 в Амстердамі.
У драматичній боротьбі наш спортсмен вирвав перемогу в поляка Пьотра Ґрабовскі.
Це вже четверта медаль та третя перемога українських данкерів за останні чотири роки на чемпіонатах світу з баскетболу 3х3.
Нагадаємо, чоловіча збірна України в Амстердамі вийшла з групи в чвертьфінал, де поступилася Латвії. Жіноча команда не змогла подолати груповий етап.