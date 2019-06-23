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    Як українець Піддубченко перемагав на чемпіонаті світу (відео)

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    Вадим Miller Піддубченко&nbsp; - Як українець Піддубченко перемагав на чемпіонаті світу (відео)
    Вадим Miller Піддубченко 
    ФІБА

    Наш данкер Вадим Miller Піддубченко переміг на чемпіонаті світу в Амстердамі

    Українець Вадим Miller Піддубченко переміг у конкурсі данків на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 в Амстердамі.

    У драматичній боротьбі наш спортсмен вирвав перемогу в поляка Пьотра Ґрабовскі.

    Це вже четверта медаль та третя перемога українських данкерів за останні чотири роки на чемпіонатах світу з баскетболу 3х3.

    Нагадаємо, чоловіча збірна України в Амстердамі вийшла з групи в чвертьфінал, де поступилася Латвії. Жіноча команда не змогла подолати груповий етап.

     Читайте також: Українець Піддубченко переміг у конкурсі данків на чемпіонаті світу 3х3
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