Мессі заявив, що переходить до «Інтер Маямі»

Президентом «Інтер Маямі» є Девід Бекхем

Легендарний аргентинський футболіст Ліонель Мессі став гравцем «Інтер Маямі». Про це Мессі заявив у розмові з MD/SPORT.

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«Я не повертаюся в «Барселону», я переходжу в «Інтер Маямі». Рішення підтверджено на 100%. У мене були інші пропозиції з Європи, але я не став їх розглядати через «Барселону», - сказав Ліонель Мессі.

Відзначимо, що президентом «Інтер Маямі» є Девід Бекхем. За команду грає українець Сергій Кривцов.

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Ліонель Мессі йде з ПСЖ (Парі Сен-Жермен – Ред.) на правах вільного агента, оскільки у нього в червні завершується контракт з чемпіонами Франції.

У нинішньому сезоні 35-річний Ліонель Мессі зіграв за ПСЖ 41 матч, забив 21 гол та віддав 20 результативних передач.

Мессі допоміг парижанам здобути золоті медалі Ліги 1 у цьому та минулому сезоні. Він грав за ПСЖ з 2021 року.

Раніше повідомлялося, що саудівський «Аль-Хіляль» запропонував аргентинському форварду «Парі Сен-Жермен» Ліонелю Мессі рекордний контракт.

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