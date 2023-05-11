Вінниччани здобули вісім медалей на чемпіонаті України

Вінничани вибороли вісім медалей на чемпіонаті України зі спортивного орієнтування у Чернівцях

У Чернівцях проходив чемпіонат України зі спортивного орієнтування, де вінничани здобули вісім медалей та зайняли дев'яте загальнокомандне місце серед 27. Про це повідомляє Вінницька міська рада.

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«Завдяки хорошій підготовці та чудовим результатам вихованці МДЮСШ №2 у складі збірної команди Вінницької області вибороли дев'яте загальнокомандне місце серед 27», – йдеться у повідомленні.

Як зазначив голова комітету по фізичній культурі та спорту Сергій Краєвський, міські школи дуже потужні та задають високу конкуренцію на Всеукраїнському рівні.

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«Згідно з останнім дослідженням Міжнародного республіканського інституту – IRI Ukraine, Вінниця займає перше місце в рейтингу якості надання спортивних послуг нашими закладами. А отже, це свідчить про високий стандарт і ефективну організацію спортивної інфраструктури в місті», – зазначає Сергій Краєвський.

Нагадаємо, що сестри Винник із Чернівців здобули золото на чемпіонаті України з вільної боротьби серед жінок.