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Вінниччани здобули вісім медалей на чемпіонаті України

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Вінниччани здобули вісім медалей на чемпіонаті України

Вінничани вибороли вісім медалей на чемпіонаті України зі спортивного орієнтування у Чернівцях

У Чернівцях проходив чемпіонат України зі спортивного орієнтування, де вінничани здобули вісім медалей та зайняли дев'яте загальнокомандне місце серед 27. Про це повідомляє Вінницька міська рада. 

«Завдяки хорошій підготовці та чудовим результатам вихованці МДЮСШ №2 у складі збірної команди Вінницької області вибороли дев'яте загальнокомандне місце серед 27», – йдеться у повідомленні.

Як зазначив голова комітету по фізичній культурі та спорту Сергій Краєвський, міські школи дуже потужні та задають високу конкуренцію на Всеукраїнському рівні.

«Згідно з останнім дослідженням Міжнародного республіканського інституту – IRI Ukraine, Вінниця займає перше місце в рейтингу якості надання спортивних послуг нашими закладами. А отже, це свідчить про високий стандарт і ефективну організацію спортивної інфраструктури в місті», – зазначає Сергій Краєвський.

Нагадаємо, що сестри Винник із Чернівців здобули золото на чемпіонаті України  з вільної боротьби серед жінок.

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Теги: спорт чемпіонат України медалі Вінниця

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