Сиділи поруч на трибунах: Андрій Шевченко встряг у скандал із проросійським спортсменом

Зірковий український футболістАндрій Шевченко спостерігав за матчем Мілан-Інтер, сидячи на трибунах біля сербського тенісиста з проросійськими поглядами

Екс-наставник збірної України Андрій Шевченко потрапив у гучний скандал через те, що спостерігав за півфіналом Ліги чемпіонів з віп-ложі поряд із першою ракеткою світу сербським тенісистом Новаком Джоковичем. Обидва спортсмени під час матчу не раз потрапляли до об'єктивів телекамер.

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Компанія у української зірки футболу була відверто не найкращою.

Сам тенісист і його батько неодноразово були помічені у симпатіях до Росії. Джокович заявляв, що підтримує повернення російських та білоруських колег на Вімблдон після того, як 2022 року їх усунули від престижного старту. Тоді серб заступився за представників ворожих країн, бо не бачить їхньої провини у війні в Україні.

Батько зірки тенісу навіть позував на фото із прихильниками Путіна. Це відбулось на тенісному турнірі Australian Open під час матчу серба Новака Джоковича і росіянина Андрєя Рубльова перебували сербські вболівальники, які принесли прапори РФ із зображеннями президента країни-агресорки Володимира Путіна, а також прапори фейкових псевдореспублік на окупованих територіях України. Срджан Джокович, який знаходився в компанії цих вболівальників і фотографувався із чоловіком, на футболці якого виднівся символ рашистського режиму Кремля – латинська буква Z. Крім цього, Срджан Джокович на відеокамеру вигукував «Хай живуть росіяни».

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Балкано-українська платформа співпраці (BUCN), яка включає експертні, та громадські організації з України та Балканського регіону навіть вимагала заборонити використання рашистської символіки в Сербії й просила Міністерство закордонних справ відреагувати на численні провокації, у зв'язку з активним вираженням прокремлівської позиції сербських прихильників на матчі Новака Джоковича з росіянином.

Нагадаємо, це не перший подібний скандал у який потрапляє футболіст Шевченко. Так раніше Шевченко зробив спільний знімок з очільником ФІФА, який дружить з Путіним. Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко сфотографувався з президентом ФІФА Джанні Інфантіно. У недавньому минулому швейцарець хизувався дружбою з диктатором окупантів Путіним. Навіть після повномасштабного вторгнення Росії на територію України у висловлюваннях президента ФІФА не зникла проросійська риторика.