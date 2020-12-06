Нудьгуючи без спорту. Українська тенісистка Леся Цуренко тішить підписників спокусливими фото

Колись друга тенісистка України любить поніжитися на сонці

Пропустивши майже весь поточний рік у зв’язку з пандемією, 31-річна українська тенісистка Леся Цуренко останнім часом регулярно тішить підписників у власних соцмережах спокусливими світлинами з відпочинку.

Леся Цуренко народилася в селищі міського типу Володимирець Рівненської області. У професіональному тенісі з 2007 року. Володарка чотирьох титулів WTA і шести титулів ITF в одиночному розряді. Найвище місце у світовому рейтингу – 23-тє. На нього Леся підіймалася у лютому 2019-го. У поточному рейтингу WTA українка 139-та.

З турнірів із серії Grand Slam Цуренко найліпше виступила на US Open-2018, коли дісталася чвертьфіналу.

За кар’єру Леся заробила $4 607 836.