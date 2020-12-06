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    Нудьгуючи без спорту. Українська тенісистка Леся Цуренко тішить підписників спокусливими фото

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    Леся Цуренко колись була 23-ю ракеткою світу - Нудьгуючи без спорту. Українська тенісистка Леся Цуренко тішить підписників спокусливими фото
    Леся Цуренко колись була 23-ю ракеткою світу
    Світлина - Insragram Лесі Цуренко

    Колись друга тенісистка України любить поніжитися на сонці

    Пропустивши майже весь поточний рік у зв’язку з пандемією, 31-річна українська тенісистка Леся Цуренко останнім часом регулярно тішить підписників у власних соцмережах спокусливими світлинами з відпочинку.

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    Нудьгуючи без спорту. Українська тенісистка Леся Цуренко тішить підписників спокусливими фото
    Нудьгуючи без спорту. Українська тенісистка Леся Цуренко тішить підписників спокусливими фото
    Нудьгуючи без спорту. Українська тенісистка Леся Цуренко тішить підписників спокусливими фото
    Нудьгуючи без спорту. Українська тенісистка Леся Цуренко тішить підписників спокусливими фото
    Нудьгуючи без спорту. Українська тенісистка Леся Цуренко тішить підписників спокусливими фото
    Нудьгуючи без спорту. Українська тенісистка Леся Цуренко тішить підписників спокусливими фото
    Нудьгуючи без спорту. Українська тенісистка Леся Цуренко тішить підписників спокусливими фото
    Нудьгуючи без спорту. Українська тенісистка Леся Цуренко тішить підписників спокусливими фото
    Нудьгуючи без спорту. Українська тенісистка Леся Цуренко тішить підписників спокусливими фото
    Нудьгуючи без спорту. Українська тенісистка Леся Цуренко тішить підписників спокусливими фото
    Нудьгуючи без спорту. Українська тенісистка Леся Цуренко тішить підписників спокусливими фото
    Нудьгуючи без спорту. Українська тенісистка Леся Цуренко тішить підписників спокусливими фото
    Нудьгуючи без спорту. Українська тенісистка Леся Цуренко тішить підписників спокусливими фото
    Нудьгуючи без спорту. Українська тенісистка Леся Цуренко тішить підписників спокусливими фото
    Нудьгуючи без спорту. Українська тенісистка Леся Цуренко тішить підписників спокусливими фото
    Нудьгуючи без спорту. Українська тенісистка Леся Цуренко тішить підписників спокусливими фото
    Нудьгуючи без спорту. Українська тенісистка Леся Цуренко тішить підписників спокусливими фото
    Нудьгуючи без спорту. Українська тенісистка Леся Цуренко тішить підписників спокусливими фото
    Нудьгуючи без спорту. Українська тенісистка Леся Цуренко тішить підписників спокусливими фото
    Нудьгуючи без спорту. Українська тенісистка Леся Цуренко тішить підписників спокусливими фото
    Нудьгуючи без спорту. Українська тенісистка Леся Цуренко тішить підписників спокусливими фото
    Нудьгуючи без спорту. Українська тенісистка Леся Цуренко тішить підписників спокусливими фото
    Нудьгуючи без спорту. Українська тенісистка Леся Цуренко тішить підписників спокусливими фото
    Світлина - Insragram Лесі Цуренко

    Леся Цуренко народилася в селищі міського типу Володимирець Рівненської області. У професіональному тенісі з 2007 року. Володарка чотирьох титулів WTA і шести титулів ITF в одиночному розряді. Найвище місце у світовому рейтингу – 23-тє. На нього Леся підіймалася у лютому 2019-го. У поточному рейтингу WTA українка 139-та.

    З турнірів із серії Grand Slam Цуренко найліпше виступила на US Open-2018, коли дісталася чвертьфіналу.

    За кар’єру Леся заробила $4 607 836.

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    Теги: теніс Леся Цуренко
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