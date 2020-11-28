Українська тенісистка народила сина футболістові київського «Динамо» (фото)

У Жерсона Родріґеса вже є один син

Люксембурзький нападник київського «Динамо» Жерсон Родріґес знову став батьком. Його дівчина, українська тенісистка Ольга Янчук народила хлопчика.

Про те, що Ольга Янчук очікує дитину, стало відомо лише нещодавно – дівчина виклала світлину, де вона вагітна підтримує Жерсона на стадіоні в Києві. Це було в жовтні, під час матчу «Динамо» проти «Ювентуса». Фотографію в сторіс, на якій видно її округлий живіт, вона підписала «підтримуємо тата».

Коронавірус-стайл Ольги і Жерсона

З цього ж матчу Янчук виклала ще одну світлину, де з коментарів стало відомо, що вона вже на восьмому місяці вагітності.

Новиною про народження дитини 25-річна українка поділилася в Instagram за допомогою функції Stories вчора, 27 листопада.

Янчук народила сина цього дня о 10:05 ранку. Вага хлопчика – 3,660 кг, зріст – 53 см. «Найкращий день в моєму житті», - підписала світлину тенісистка.

Ольга привіиала Жерсона через соцмережі

Жерсон Родріґес з’явився в «Динамо» торік, після цього відправлявся в оренду в Туреччину, звідти після скандалу повернувся, коли киян очолив Мірча Луческу. Чутки про те, що Ольга зустрічається з люксембурзьким футболістом, з'явилися цьогоріч улітку. У Родріеса вже є син Джейден, який народився в 2018 році.

Жерсон і Джейден Родріґеси

В останнє Янчук виходила на корт торік у вересні. За час виступів українка виграла 15 титулів ITF (4 – в парному розряді) і піднімалася на 213-у позицію в рейтингу WTA. наразі вона посідає 704-те місце.