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    Журнал Cosmopolitan назвав спортсменку року в Україні

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    Усміхнена, мов сонце, Еліна Світоліна - Журнал Cosmopolitan назвав спортсменку року в Україні
    Усміхнена, мов сонце, Еліна Світоліна
    Світлина - Instagram Еліни Світоліної

    За умови, що більшість змагань були відмінені, вибір був невеликий

    Українська тенісистка Еліна Світоліна стала володаркою нагороди «Спортсменка року» від журналу Cosmopolitan Україна. Про це повідомила сама Еліна на своїй офіційній сторінці в Instagram.

    «Мені дуже приємно, що я стала переможницею Cosmopolitan Ukraine Awards. Спасибі за ваш вибір», - підписала знімок Світоліна.

    Світоліна радіє визнанню
    Світоліна радіє визнанню

    У нинішньому сезоні Світоліна провела 30 матчів, в яких здобула 21 перемогу. В її активі два здобутих титули – на турнірах в Страсбурі (Франція) і Монтерреї (Мексика). За кар'єру 26-річна одеситка здобула 15 титулів на змаганнях WTA в одиночному розряді. Еліна завершила сезон поразкою у матчі з Марією Саккарі з Греції у другому колі турніру в Остраві – 3:6, 3:6.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна
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