Українці вибороли ще три медалі на чемпіонаті Європи з тхеквондо



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До бронзи Ромолданової колеги додали ще дві бонзи та срібло

На чемпіонаті Європи з тхеквондо в олімпійських вагових категоріях, який в ці дні проходить в Ірландії, збірна України виборола срібло і три бронзи. В перший день змагань третьою у ваговій категорії до 49 кг стала Ірина Ромолданова. В наступний день її медальний почин підтримали колеги по команді.

У вазі понад 80 кг Киянин Владислав Бондар виграв дві зустрічі, а у півфіналі програв опоненту з Росії, і став таким чином бронзовим призером.

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У ваговій категорії понад 63кг друге місце посіла киянка Єлизавета Герасименко. На шляху до фіналу вона 20: 5 перемогла італійку, а також з рахунком 26: 6 розгромила спортсменку з Румунії. У фінальному поєдинку Єлизавета поступилася 3: 5 Шарлоті Заноні з Іспанії.

Юліана Ліпатова з Одеси стала бронзовим призером у ваговій категорії до 63кг. Вона в півфіналі поступилася француженці Канелії Карабін, яка вийшла в фінал і завоювала золоту медаль.