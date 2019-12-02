  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українці вибороли ще три медалі на чемпіонаті Європи з тхеквондо

    • Розсилка
    Цікаво, що Владислав Бондар опановує професію не пов'язану зі спортом - він с<span>тудент факультету ветеринарної медицини</span> - Українці вибороли ще три медалі на чемпіонаті Європи з тхеквондо
    Цікаво, що Владислав Бондар опановує професію не пов'язану зі спортом - він студент факультету ветеринарної медицини

    До бронзи Ромолданової колеги додали ще дві бонзи та срібло

    На чемпіонаті Європи з тхеквондо в олімпійських вагових категоріях, який в ці дні проходить в Ірландії, збірна України виборола срібло і три бронзи. В перший день змагань третьою у ваговій категорії до 49 кг стала Ірина Ромолданова. В наступний день її медальний почин підтримали колеги по команді.

    У вазі понад 80 кг Киянин Владислав Бондар виграв дві зустрічі, а у півфіналі програв опоненту з Росії, і став таким чином бронзовим призером.

     Читайте такожУкраїнська лижниця відсвяткувала повернення з декрету бронзою Кубка Європи

    У ваговій категорії понад 63кг друге місце посіла киянка Єлизавета Герасименко. На шляху до фіналу вона 20: 5 перемогла італійку, а також з рахунком 26: 6 розгромила спортсменку з Румунії. У фінальному поєдинку Єлизавета поступилася 3: 5 Шарлоті Заноні з Іспанії.

    Юліана Ліпатова з Одеси стала бронзовим призером у ваговій категорії до 63кг. Вона в півфіналі поступилася француженці Канелії Карабін,  яка вийшла в фінал і завоювала золоту медаль.

    Ірина Ромолданова тхеквондо Збірна України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ