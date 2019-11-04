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    Українських спортсменів привітали на борту «Боїнґа» (фото)

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    Українська збірна з паратхеквондо яскраво виступила в Барі - Українських спортсменів привітали на борту «Боїнґа» (фото)
    Українська збірна з паратхеквондо яскраво виступила в Барі
    Фото із соцмереж

    Коли команда поверталася додому, на неї очікував приємний сюрприз

    Поки Європа та світ святкували Геловін, національна паралімпійська збірна України з тхеквондо виборювала перемогу на чемпіонаті Європи з паратхеквондо, який відбувався в італійському місті Барі. В особистому заліку українці вибороли золоту, дві срібні та три бронзових нагороди та таким потужним результатом завершили сезон-2019.

    Переможницею чемпіонату Європи стала Вікторія Марчук (клас К43, вагова категорія до 49 кг). Срібні нагороди вибороли Юлія Липецька (клас К43, понад 58 кг) та Інна Трохименко в розділі пумсе (клас Р31). Бронзовими призерами змагань стали Антон Швець (клас К43, 75 кг), Антон Липовий (клас К42, до 75 кг) та Іванна Цапцина в розділі пумсе (клас Р34).

    Коли наша команда поверталася додому, на неї очікував приємний сюрприз.

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    Українських спортсменів привітали на борту «Боїнґа» (фото)
    Українських спортсменів привітали на борту «Боїнґа» (фото)
    Українських спортсменів привітали на борту «Боїнґа» (фото)
    Українських спортсменів привітали на борту «Боїнґа» (фото)
    Українських спортсменів привітали на борту «Боїнґа» (фото)

    «Було дуже приємно, що командир та екіпаж «Боїнґа» компанії Alitalia, яким ми летіли з Рима до Києва, на весь літак привітав нашу національну збірну команду з успішним виступом на чемпіонаті Європи Усі пасажири щиро аплодували, а на виході з літака дякували за перемогу, за ту що прославляємо Україну і даруємо можливість пишатися нашими героями, - написав старший тренер збірної Сергій Брушніцький. – Незважаючи на прохолодну погоду, на душі було дуже тепло. Ще раз щиро дякую нашій команді за класний змагальний рік. Бажаю усім гарно відпочити і набратися сил для нових звершень. Наступний рік для нас дуже відповідальний. Але ми впораємося. Бо разом ми сила! Слава Україні!»

    Наступного року майстри українського тхеквондо сподіваються пробитися на Паралімпійські ігри-2020.

     Читайте також: Найкращі в Європі і треті в світі. Українські борчині здобули чотири медалі на першості планети (відео)
    тхеквондо Збірна України Паралімпійські Ігри Вікторія Марчук Юлія Липецька Інна Трохименко Антон Швець Антон Липовий Іванна Цапцина
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