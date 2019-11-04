Українських спортсменів привітали на борту «Боїнґа» (фото)



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Українська збірна з паратхеквондо яскраво виступила в Барі Фото із соцмереж

Коли команда поверталася додому, на неї очікував приємний сюрприз

Поки Європа та світ святкували Геловін, національна паралімпійська збірна України з тхеквондо виборювала перемогу на чемпіонаті Європи з паратхеквондо, який відбувався в італійському місті Барі. В особистому заліку українці вибороли золоту, дві срібні та три бронзових нагороди та таким потужним результатом завершили сезон-2019.

Переможницею чемпіонату Європи стала Вікторія Марчук (клас К43, вагова категорія до 49 кг). Срібні нагороди вибороли Юлія Липецька (клас К43, понад 58 кг) та Інна Трохименко в розділі пумсе (клас Р31). Бронзовими призерами змагань стали Антон Швець (клас К43, 75 кг), Антон Липовий (клас К42, до 75 кг) та Іванна Цапцина в розділі пумсе (клас Р34).

Коли наша команда поверталася додому, на неї очікував приємний сюрприз.

«Було дуже приємно, що командир та екіпаж «Боїнґа» компанії Alitalia, яким ми летіли з Рима до Києва, на весь літак привітав нашу національну збірну команду з успішним виступом на чемпіонаті Європи Усі пасажири щиро аплодували, а на виході з літака дякували за перемогу, за ту що прославляємо Україну і даруємо можливість пишатися нашими героями, - написав старший тренер збірної Сергій Брушніцький. – Незважаючи на прохолодну погоду, на душі було дуже тепло. Ще раз щиро дякую нашій команді за класний змагальний рік. Бажаю усім гарно відпочити і набратися сил для нових звершень. Наступний рік для нас дуже відповідальний. Але ми впораємося. Бо разом ми сила! Слава Україні!»

Наступного року майстри українського тхеквондо сподіваються пробитися на Паралімпійські ігри-2020.