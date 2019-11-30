Українка здобула бонзу чемпіонату Європи з тхеквондо



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На минулому чемпіонаті Європи в олімпійських вагових категоріях, 2017 року, Ірина Ромолданова також виборола «бронзу» ФОТО: Федерації тхеквондо України

На континентальній першості в Дубліні відзначилася Ірина Ромолданова

В ірландському Дубліні вчора стартував чемпіонат Європи з тхеквондо. Першу медаль в залік збірної України принесла Ірина Ромолданова, яка посіла третє місце у ваговій категорії до 49кг. Вихованка Заслуженого тренера України Олега Нама з рахунком 1: 0 здолала Лауру Копчик з Угорщини, потім на «золотому балі» 2: 0 перемогла Абішаг Семберг з Ізраїлю, але в півфіналі поступилася 15:29 росіянці Галині Медведєвій. Таким чином, Ірина стала бронзовим призером, і розділила третє місце з іншою російською тхеквондісткою Наталею Антипенко. Чемпіонкою в цій ваговій стала Тіяна Богданович з Сербії, яка перемогла у фіналі Медведєву з рахунком 24:14.

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За крок від медалі чемпіонату Європи вчора зупинився Дмитро Говорун з Одеси. У ваговій категорії до 68кг серед чоловіків він з рахунком 34:15 переміг суперника з Сербії, потім 37:35 здолав німця, але в третьому поєдинку за медаль поступився 19:22 Митко Джорджеву з Болгарії, який в підсумку став срібним призером чемпіонату. Переміг в даній ваговій росіянин Сармат Цако. Ще два українці - Василь Котяш (Харків) і Тарас Мальченко (Запоріжжя) в ваговій категорії до 58кг поступилися суперникам в перших поєдинках. Тарас на «золотому балі» 0: 2 програв росіянину Ібрагіму Євлоєву, який в підсумку став срібним призером чемпіонату, а Василь 17:23 поступився французу.