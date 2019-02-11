Швидка та агресивна красуня. Яскраві фото італійської тенісистки Каміли Джорджі



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Італійка в тенісі з п'яти років, а її батько до цих пір допомагає доньці в тренувальному процесі

Каміла Джорджі (народилася 30 грудня 1991 року в Мачераті, Італія) - італійська тенісистка; переможниця двох турнірів WTA в одиночному розряді. Її найкращий показник у турнірах Великого шолома — чвертьфінал Вімблдону-2018, де вона програла в трьох сетах Серені Вільямс.

Каміла - одна з чотирьох дітей аргентинських емігрантів Серджіо і Клаудії Джорджі; її братів звуть Леонардо і Амадеус, а сестру - Антонелла. Амадеус, як і сестра, професійно займається спортом - грає в футбол в Іспанії.

Італійка в тенісі з п'яти років, прийшовши на корт за сприяння батька, який до цих пір допомагає дочці в тренувальному процесі. До тенісу італійка займалася спортивною гімнастикою.

Улюблене покриття - хард; кращий удар - форхенд. На корті Джорджі віддає перевагу агресивним діям на всьому корті, часто виходячи до сітки.

Вона має дуже сильний плоский удар із задньої лінії й хорошу рухливість, але її гра нестабільна. Каміла часто намагається подавати обидві перші подачі, а тому робить чимало подвійних помилок.