Світоліна розповіла про своє дивовижне одужання



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Еліна Світоліна вже прибула в Доху Великий теніс України

«Травма», яка не дала Еліні змоги виступити за збірну, її більше не турбує

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна, яка через травму пропустила матчі національної команди, зустрілася з журналістами напередодні старту турніру WTA Premier Qatar Total Open у Досі.

Світоліна розповіла, що не планувала приїжджати на турнір у Доху.

«Я не планувала сюди приїжджати, думала ще відпочити. Але так вийшло, що я виявилася готова повернутися в Тур трохи раніше. Я завжди приїжджаю в Доху з хорошими спогадами. Так, це рішення було прийняте в останню хвилину», – каже Світоліна.

Свій шлях на турнірі Світоліна розпочне з другого раунду, де зіграє з латвійкою Єлєною Остапенко або румункою Міхаелою Бузарнеску.

Джерело: Великий теніс України