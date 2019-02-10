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    Світоліна розповіла про своє дивовижне одужання

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    Еліна Світоліна вже прибула в Доху - Світоліна розповіла про своє дивовижне одужання
    Еліна Світоліна вже прибула в Доху
    Великий теніс України

    «Травма», яка не дала Еліні змоги виступити за збірну, її більше не турбує

    Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна, яка через травму пропустила матчі національної команди, зустрілася з журналістами напередодні старту турніру WTA Premier Qatar Total Open у Досі.

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    Світоліна розповіла, що не планувала приїжджати на турнір у Доху.

    «Я не планувала сюди приїжджати, думала ще відпочити. Але так вийшло, що я виявилася готова повернутися в Тур трохи раніше. Я завжди приїжджаю в Доху з хорошими спогадами. Так, це рішення було прийняте в останню хвилину», – каже Світоліна.

    Свій шлях на турнірі Світоліна розпочне з другого раунду, де зіграє з латвійкою Єлєною Остапенко або румункою Міхаелою Бузарнеску.

     Читайте також: Жеребкування турніру в Досі: Світоліна відразу потрапила на чемпіонку Roland Garros-2017

    Джерело: Великий теніс України

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