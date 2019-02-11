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    Молчанов зіграє з третіми сіяними в першому колі турніру в США

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    Денис Молчанов та Ігор Зеленай - Молчанов зіграє з третіми сіяними в першому колі турніру в США
    Денис Молчанов та Ігор Зеленай

    Денис Молчанов і Ігор Зеленай виступлять на змаганнях ATP Tour в Нью-Йорку

    У першому колі українсько-словацький дует зустрінеться з третьою парою турніру, представниками Великобританії, Люк Бембрідж/Джонні О'Мара.

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    Нагадаємо, минулого тижня Молчанов і Зеленай зіграли на кортах в Софії.

    У першому колі Зеленай та Молчанов обіграли лідерів посіву нідерландсько-румунський дует Рожер/Текау

    У чвертьфіналі українсько-словацька пара програла дуету Крістофер Рунгкат (Індонезія)/Се Ченпен (Тайвань).

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