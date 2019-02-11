Молчанов зіграє з третіми сіяними в першому колі турніру в США
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Денис Молчанов та Ігор Зеленай
Денис Молчанов і Ігор Зеленай виступлять на змаганнях ATP Tour в Нью-Йорку
У першому колі українсько-словацький дует зустрінеться з третьою парою турніру, представниками Великобританії, Люк Бембрідж/Джонні О'Мара.
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Нагадаємо, минулого тижня Молчанов і Зеленай зіграли на кортах в Софії.
У першому колі Зеленай та Молчанов обіграли лідерів посіву нідерландсько-румунський дует Рожер/Текау
У чвертьфіналі українсько-словацька пара програла дуету Крістофер Рунгкат (Індонезія)/Се Ченпен (Тайвань).