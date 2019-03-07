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    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини

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    Тенісистка Сабіне Лісіцкі - Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі

    Сабіне - дворазова фіналістка Вімблдонського турніру

    Сабіне Лісіцкі - 29-річна німецька тенісистка польського походження, володарка світового рекорду в швидкості подачі серед жінок.

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    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини
    Тенісистка Сабіне Лісіцкі: яскраві фото привабливої блондинки з Німеччини

    Сабіне - дворазова фіналістка Вімблдонського турніру (по разу в одиночному і парному розрядах); переможниця восьми турнірів WTA (чотири - в одиночному розряді); фіналістка Кубка Федерації (2014 року) в складі національної збірної Німеччини.

    Дівчина почала займатися тенісом з семи років, коли батьки привели її в тенісну секцію. Найкращий елемент її гри - подача.


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