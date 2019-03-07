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    Світоліна: «Дивитися за грою Монфіса важче, ніж самій бути на корті»

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    Монфіс і Світоліна - Світоліна: «Дивитися за грою Монфіса важче, ніж самій бути на корті»
    Монфіс і Світоліна
    thetennistime.com

    Українська тенісистка розповіла, що багато чому навчилася в свого бойфренда

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    «Можу сказати, що дивитися за грою Гаеля важче, ніж самій бути на корті. Ти бачиш речі інакше. Думаю, я багато чому навчилася, коли стежила за його грою з боку. Ти розумієш, що тренери бачать більше, тому потрібно до них прислухатися. Коли граєш, то деяких речей не помічаєш. Ти так захоплений грою і не розумієш, що відбувається.

    Я можу грати краще. Знаю, що коли добре готова фізично, то можу виступати впевнено. Важливо лише добре готуватися. Думаю, мені дісталася одна з найскладніших сіток. Софія Кенін зараз дуже впевнена в собі. Минулого тижня вона грала в фіналі. У другому колі мені буде нелегко», - наводить слова Еліни офіційний сайт WTA.

    Світоліна стартує на турнірі в Індіан-Веллсі 8 березня, в 1/32 фіналу їй протистоятиме американська тенісистка Софія Кенін.

    На даний момент українка перебуває на 6-му місці в рейтингу WTA.

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