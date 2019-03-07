Світоліна: «Дивитися за грою Монфіса важче, ніж самій бути на корті»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Монфіс і Світоліна thetennistime.com

Українська тенісистка розповіла, що багато чому навчилася в свого бойфренда

«Можу сказати, що дивитися за грою Гаеля важче, ніж самій бути на корті. Ти бачиш речі інакше. Думаю, я багато чому навчилася, коли стежила за його грою з боку. Ти розумієш, що тренери бачать більше, тому потрібно до них прислухатися. Коли граєш, то деяких речей не помічаєш. Ти так захоплений грою і не розумієш, що відбувається.



Я можу грати краще. Знаю, що коли добре готова фізично, то можу виступати впевнено. Важливо лише добре готуватися. Думаю, мені дісталася одна з найскладніших сіток. Софія Кенін зараз дуже впевнена в собі. Минулого тижня вона грала в фіналі. У другому колі мені буде нелегко», - наводить слова Еліни офіційний сайт WTA.

Світоліна стартує на турнірі в Індіан-Веллсі 8 березня, в 1/32 фіналу їй протистоятиме американська тенісистка Софія Кенін.



На даний момент українка перебуває на 6-му місці в рейтингу WTA.