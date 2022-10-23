«Робите світ кращим». Український тенісист прокоментував падіння літака в Іркутську
Долгополов привітав російських пілотів з самознищенням
Український тенісист та екстринадцята ракетка світу Олександр Долгополов у своєму Twitter відреагував на ще одне падіння російського військового літака у Росії.
«Російський «Топ Ган». Ми вітаємо пілотів із самознищенням і тим, що робите цей світ кращим», – написав Долгополов.
russian “top gun”👏🏻💪🏻— Alex Dolgopolov (@TheDolgo) October 23, 2022
We congratulate the pilots for self destructing and making this world better😌 pic.twitter.com/K4rovvKz6A
Зазначимо, що вартість Су-30 складає $50 млн для російської армії та $83 млн у експортному варіанті.
Нагадаємо, в Іркутську впав військовий літак. Трапилося це близько 18 години за місцевим часом у мікрорайоні Ново-Леніно.
Раніше російський літак Су-34 під час набору висоти зазнав аварії в Єйську. Він упав на багатоповерхівку за адресою вул. Комуністична, 20/1. Причиною аварії, як стверджують в Міноборони Росії, стало загоряння одного з двигунів під час зльоту. Екіпаж встиг катапультуватися.
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