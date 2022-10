«Робите світ кращим». Український тенісист прокоментував падіння літака в Іркутську

Український тенісист та екстринадцята ракетка світу Олександр Долгополов у своєму Twitter відреагував на ще одне падіння російського військового літака у Росії.

«Російський «Топ Ган». Ми вітаємо пілотів із самознищенням і тим, що робите цей світ кращим», – написав Долгополов.

russian “top gun”👏🏻💪🏻

We congratulate the pilots for self destructing and making this world better😌 pic.twitter.com/K4rovvKz6A