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«Робите світ кращим». Український тенісист прокоментував падіння літака в Іркутську

Христина Жиренко
glavcom.ua
«Робите світ кращим». Український тенісист прокоментував падіння літака в Іркутську
Вартість Су-30 складає $50 млн для російської армії та $83 млн у експортному варіанті

Долгополов привітав російських пілотів з самознищенням

Український тенісист та екстринадцята ракетка світу Олександр Долгополов у своєму Twitter відреагував на ще одне падіння російського військового літака у Росії.

«Російський «Топ Ган». Ми вітаємо пілотів із самознищенням і тим, що робите цей світ кращим», – написав Долгополов.

Зазначимо, що вартість Су-30 складає $50 млн для російської армії та $83 млн у експортному варіанті.

Нагадаємо, в Іркутську впав військовий літак. Трапилося це близько 18 години за місцевим часом у мікрорайоні Ново-Леніно.

Раніше російський літак Су-34 під час набору висоти зазнав аварії в Єйську. Він упав на багатоповерхівку за адресою вул. Комуністична, 20/1. Причиною аварії, як стверджують в Міноборони Росії, стало загоряння одного з двигунів під час зльоту. Екіпаж встиг катапультуватися. 

Теги: літак Олександр Долгополов росія війна

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