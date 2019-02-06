Юна красуня з Угорщини, якій є що показати на корті. Ефектні фото тенісистки Фанні Штоллар



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Фанні Штоллар

Наразі в одиночному рейтингу WTA Фанні посідає 119 позицію

Пропонуємо вашій увазі ефектні фото 20-річної угорської тенісистки, чемпіонки парного юніорського «Вімблдону» 2015 року Фанні Штоллар. Також у послужному списку дівчини є бронзова медаль юнацьких Олімпійських ігор 2014 року в міксті.

Наразі в одиночному рейтингу WTA Фанні посідає 119 позицію. В парному ж угорська красуня входить до Топ-100 та займає 78 позицію.