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    Україна почала матч зі шведками з переконливої перемоги Ястремської

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    Даяна Ястремська довела свій клас - Україна почала матч зі шведками з переконливої перемоги Ястремської
    Даяна Ястремська довела свій клас
    Великий теніс України

    Даяна не залишила шансів Юганні Ларссон

    Збірна України стартувала в першій світовій групі Кубка Федерації-2019.

    Щойно в польській Зеленій Ґурі завершився дебютний поєдинок у рамках зустрічі Україна - Швеція. Україна розпочала зі впевненої перемоги 34-ї ракетки світу Даяни Ястремської над шведкою Юганною Ларссон (WTA №71) - 6:4 6:2.

    Матч тривав годину і 10 хвилин. За цей час Ястремська програла дві своїх подачі, тоді як сама зробила п'ять брейків.

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    Через лічені хвилини другий поєдинок у рамках матчу Україна - Швеція проведуть 24-та ракетка світу Леся Цуренко і Ребекка Петерсон (WTA №54).

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