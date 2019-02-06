Україна почала матч зі шведками з переконливої перемоги Ястремської



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Даяна Ястремська довела свій клас Великий теніс України

Даяна не залишила шансів Юганні Ларссон

Збірна України стартувала в першій світовій групі Кубка Федерації-2019.

Щойно в польській Зеленій Ґурі завершився дебютний поєдинок у рамках зустрічі Україна - Швеція. Україна розпочала зі впевненої перемоги 34-ї ракетки світу Даяни Ястремської над шведкою Юганною Ларссон (WTA №71) - 6:4 6:2.

Матч тривав годину і 10 хвилин. За цей час Ястремська програла дві своїх подачі, тоді як сама зробила п'ять брейків.

Через лічені хвилини другий поєдинок у рамках матчу Україна - Швеція проведуть 24-та ракетка світу Леся Цуренко і Ребекка Петерсон (WTA №54).