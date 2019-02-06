Молчанов у парі сенсаційно перемагає лідерів посіву на турнірі у Болгарії
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Розсилка
Денис Молчанов та Ігор Зеленай
Для перемоги українсько-словацькій парі вистачило двох сетів
Українець Денис Молчанов і словак Ігор Зеленай успішно почали виступи в змаганнях в парному розряді на турнірі ATP-250 в Софії, Болгарія.
У стартовому матчі українсько-словацька пара за 1 годину та 17 хвилин обіграла лідерів посіву нідерландсько-румунський дует Рожер/Текау: 6-4 7-6 (7).
Наступними суперниками Молчанова та Зеленая стане тайваньсько-індонезійська пара Се/Рунгкат.
Джерело: tennisua.org