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    Молчанов у парі сенсаційно перемагає лідерів посіву на турнірі у Болгарії

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    Денис Молчанов та Ігор Зеленай - Молчанов у парі сенсаційно перемагає лідерів посіву на турнірі у Болгарії
    Денис Молчанов та Ігор Зеленай

    Для перемоги українсько-словацькій парі вистачило двох сетів

    Українець Денис Молчанов і словак Ігор Зеленай успішно почали виступи в змаганнях в парному розряді на турнірі ATP-250 в Софії, Болгарія.

    У стартовому матчі українсько-словацька пара за 1 годину та 17 хвилин обіграла лідерів посіву нідерландсько-румунський дует Рожер/Текау: 6-4 7-6 (7).

    Наступними суперниками Молчанова та Зеленая стане тайваньсько-індонезійська пара Се/Рунгкат.

    Джерело: tennisua.org

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