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    Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич

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    Донна Векич - Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич
    Донна Векич

    Донна почала займати тенісом з 6 років. Дівчина була приречена на спортивну кар'єру, адже її батько був професійним футболістом, а мама легкоатлеткою

    Донна Векич - 22-річна хорватська тенісистка; переможниця двох турнірів WTA в одиночному розряді.

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    Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич
    Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич
    Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич
    Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич
    Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич
    Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич
    Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич
    Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич
    Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич
    Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич
    Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич
    Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич
    Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич
    Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич
    Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич
    Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич
    Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич
    Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич
    Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич
    Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич
    Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич
    Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич
    Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич
    Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич
    Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич
    Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич
    Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич
    Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич
    Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич
    Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич
    Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич
    Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич

    Донна почала займати тенісом з 6 років, здається дівчина була приречена на спортивну кар'єру, адже її батько був професійним футбольним воротарем, а мати легкоатлеткою.

    З юних років дівчина займалася в одній з британських тенісних академій. До цього вона ще й встигла позайматися 2 роки гімнастикою.

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