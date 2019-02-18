Запальна блондинка з Хорватії. Яскраві фото тенісистки Донни Векич



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Донна Векич

Донна почала займати тенісом з 6 років. Дівчина була приречена на спортивну кар'єру, адже її батько був професійним футболістом, а мама легкоатлеткою

Донна Векич - 22-річна хорватська тенісистка; переможниця двох турнірів WTA в одиночному розряді.

Донна почала займати тенісом з 6 років, здається дівчина була приречена на спортивну кар'єру, адже її батько був професійним футбольним воротарем, а мати легкоатлеткою.

З юних років дівчина займалася в одній з британських тенісних академій. До цього вона ще й встигла позайматися 2 роки гімнастикою.