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    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу

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    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу

    Крім того, що Морган володіє яскравим талантом, дівчина також є однією з найкрасивіших футболісток світу

    Алекс Морган - 31-річна американська футболістка, нападник команди «Орландо Прайд» і збірної США, чемпіонка Олімпійських ігор 2012 року, чемпіонка світу 2015 і 2019 років та віце-чемпіонка світу 2011 року, володарка призу найкращої футболістки США 2012 року і номінант на приз найкращої футболістки світу за версією ФІФА 2012 року.

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    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу
    Запальна та агресивна Алекс Морган. Відверті фото однієї з найпривабливіших футболісток світу

    Крім того, що Морган володіє яскравим талантом, дівчина є однією з найкрасивіших футболісток світу. Наприклад, один із найвідоміших брендів з виробництва нижньої білизни Vicroria Secret свого часу назвав Алекс найсексуальнішою спортсменкою світу.

    Морган також відома як дитячий письменник, автор серії книг «The Kicks» про чотирьох дівчаток-футболістки. Перша книга серії стартувала на 7-му місці в списку бестселерів The New York Times серед дитячої літератури.

    Морган має рекламні контракти з такими брендами, як Nike, Panasonic, Coca Cola і Bridgestone.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ США жіночий футбол
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