Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі



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Алессія є особливо популярною в соцмережах - її сторінка в Instagram має більше 46 тисяч підписників

Алессія Мауреллі - 23-річна італійська спортсменка, яка представляє художню гімнастика.

Дівчина є срібним призером чемпіонату світу 2014 року, а також дворазовою чемпіонкою Європи.