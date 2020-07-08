Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
Алессія є особливо популярною в соцмережах - її сторінка в Instagram має більше 46 тисяч підписників
Алессія Мауреллі - 23-річна італійська спортсменка, яка представляє художню гімнастика.
Дівчина є срібним призером чемпіонату світу 2014 року, а також дворазовою чемпіонкою Європи.
Варто зазначити, що через свою вроду Алессія є особливо популярною в соцмережах: зокрема, її сторінка в Instagram має більше 46 тисяч підписників.
Варто зазначити, що через свою вроду Алессія є особливо популярною в соцмережах: зокрема, її сторінка в Instagram має більше 46 тисяч підписників.