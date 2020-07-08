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    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі

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    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі

    Алессія є особливо популярною в соцмережах - її сторінка в Instagram має більше 46 тисяч підписників

    Алессія Мауреллі - 23-річна італійська спортсменка, яка представляє художню гімнастика.

    Дівчина є срібним призером чемпіонату світу 2014 року, а також дворазовою чемпіонкою Європи.

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    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі
    Ця брюнетка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото італійської гімнастки Алессії Мауреллі

    Варто зазначити, що через свою вроду Алессія є особливо популярною в соцмережах: зокрема, її сторінка в Instagram має більше 46 тисяч підписників.

    художня гімнастика
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