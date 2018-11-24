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    «Карпати» вдома поступились «Десні»

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    Фото взяте з сайту&nbsp;fckarpaty.com - «Карпати» вдома поступились «Десні»
    Фото взяте з сайту fckarpaty.com

    Підопічні Олександра Рябоконя не залишили господарям поля шансів

    Команди досить спокійно розпочали матч, але згодом обмінялися гострими моментами. Спершу Філіппов з вигідної позиції дивом не влучив у площину, а Швед відповів неточним ударом у дальній кут. У середині першого тайму ще один шанс відкрити рахунок мав Філіппов, для якого гольову ситуацію створив Картушов. Господарів дивом врятував Бородай, завадивши супернику пробити.

    Незабаром Філіппов все ж досяг свого – у ворота «Карпат» влетів розкішний гол. Мостовий у штрафному майданчику знайшов Безбородька, той відкинув м'яч під удар і Філіппов класним ударом у дальню  «дев'ятку» забив перший гол у зустрічі.

     «Десна» контролювала ситуацію, але  «леви» робили спроби відігратися. Найбільш помітним був Швед, однак в певних ситуаціях йому бракувало підтримки партнерів, в інших – самому Мар'яну влучності. Натомість чернігівці спокійно вели гру і заслужено подвоїли перевагу ще до перерви.

    Наприкінці першої половини зустрічі Картушов знайшов вільну зону для Безбородька, чий удар потягнув Шевченко. Першим на добивання встиг Старенький – голкіпер  «Карпат» зреагувати вже не встиг.

    Початок другого тайму фактично вирішив долю зустрічі, коли «Карпати» залишилися в меншості. Бородай у підкаті зупинив контратаку гостей, порушивши правила проти героя матчу Філіппова. Арбітр справедливо показав захиснику львів'ян другу жовту картку.

    У  «зелено-білих» відверто не йшла гра. Всі спроби побудувати осмислену атаку розбивалися об примітивні індивідуальні помилки. Рідкісні потрапляння у чужий штрафний майданчик не приносили  «Карпатам» жодних дивідендів. «Десна» відповідала рідко, але гостро. Черговий шанс створили Безбородько та Філіппов – м'яч розминувся з воротами.

    До фінального свистка підопічні Жозе Мораіша безуспішно намагалися бодай скоротити відставання, однак рахунок на табло більше не змінився.  «Десна» впевнено обіграла «Карпати», набрала 23 очки і піднялася на п`яте місце в турнірній таблиці. Карпати зазнали п`ятої поспіль домашньої поразки в УПЛ – антирекордна серія клубу. Львів'яни з 16 пунктами залишилися на дев`ятій сходинці.

    Прем'єр-ліга України з футболу

    Матч 16-го туру

    «Карпати» - «Десна» - 0:2

    Голи: Філіппов, 27, Старенький, 43.

    «Карпати»: Шевченко - Лебеденко, Мірошниченко, Гуйє, Бородай - Кльоц, Ербес (Мехремич, 54) - Швед (Мендес, 69), Мякушко - Понде, Гуцуляк (Ді Франко, 65).

    «Десна»: Паст - Д. Фаворов, Імереков, Братков, Мостовий - Старенький (Банасевич, 82), Огиря, А. Фаворов, Картушов - Філіппов (Хльобас, 75), Безбородько (Якимів, 90 + 2).

    Попередження: Бородай, Мендес - Огиря.

    На 51-й хвилині був видалений Олег Бородай (Карпати) (друге попередження).

    Джерело: football24.ua

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