Дерев'янченко продовжує тренування перед боєм з Джейкобсом (відео)
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Розсилка
Сергій Дерев'янченко
Українець працює на лапах
Український претендент на пояс IBF в середній вазі Сергій Дерев'янченко (12-0, 10 КО) готується до поєдинку проти американця Деніела Джейкобса (34-2, 29 КО).
На заняттях українець працює на лапах.
Happy Sunday #JacobsDerevyanchenko pic.twitter.com/3e0qlYwvDi— Sean Nam (@seanpasbon) 19 августа 2018 г.
Спочатку, бій Джейкобс - Дерев'янченко планувався в Юніондейлі 10 листопада, проте поєдинок перенесли і боксери битимуться 27 жовтня в Нью-Йорку на малій арені Madison Square Garden.
Джерело: xsport.ua