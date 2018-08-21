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    Дерев'янченко продовжує тренування перед боєм з Джейкобсом (відео)

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    Сергій Дерев'янченко - Дерев'янченко продовжує тренування перед боєм з Джейкобсом (відео)
    Сергій Дерев'янченко

    Українець працює на лапах

    Український претендент на пояс IBF в середній вазі Сергій Дерев'янченко (12-0, 10 КО) готується до поєдинку проти американця Деніела Джейкобса (34-2, 29 КО).

    На заняттях українець працює на лапах.

    Спочатку, бій Джейкобс - Дерев'янченко планувався в Юніондейлі 10 листопада, проте поєдинок перенесли і боксери битимуться 27 жовтня в Нью-Йорку на малій арені Madison Square Garden.

    Джерело: xsport.ua

    бокс Сергій Дерев'янченко
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