Екс-лідер «Дніпра» влаштував бійку з російською командою (відео)
- Сьогодні, 10:44
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Розсилка
Канкава у матчі проти Анжі. Фото: ФК Тобол
Сутичка трапилась наприкінці зустрічі
Грузинський півзахисник «Тобола» Джаба Канкава, який встиг пограти за «Дніпро» та «Кривбас», влаштував бійку в товариському матчі на зборах у Туреччині.
Сутичка трапилась наприкінці зустрічі.
Тоді Канкава сфолив проти захисника Арсена Хубулова.
Спочатку футболісти просто сперечались, а пізніше Джаба вирішив розібратись з суперником силовим методом.
Цікаво, що сторони також втихомирював український нападник Пилип Будківський, який зараз перебуває у розташуванні «Анжі».
Матч завершився перемогою «Анжі» з рахунком 1:0.
Джерело: Футбол 24