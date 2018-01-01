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    Екс-лідер «Дніпра» влаштував бійку з російською командою (відео)

    Сутичка трапилась наприкінці зустрічі
    Грузинський півзахисник «Тобола» Джаба Канкава, який встиг пограти за «Дніпро» та «Кривбас», влаштував бійку в товариському матчі на зборах у Туреччині. Сутичка трапилась наприкінці зустрічі. Тоді Канкава сфолив проти захисника Арсена Хубулова. Спочатку футболісти просто сперечались, а пізніше Джаба вирішив
    • Сьогодні, 10:44
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    <span>Канкава у матчі проти Анжі. Фото: ФК Тобол</span>
    Канкава у матчі проти Анжі. Фото: ФК Тобол

    Сутичка трапилась наприкінці зустрічі

    Грузинський півзахисник «Тобола» Джаба Канкава, який встиг пограти за «Дніпро» та «Кривбас», влаштував бійку в товариському матчі на зборах у Туреччині.

    Сутичка трапилась наприкінці зустрічі.

    Тоді Канкава сфолив проти захисника Арсена Хубулова.

    Спочатку футболісти просто сперечались, а пізніше Джаба вирішив розібратись з суперником силовим методом.

    Цікаво, що сторони також втихомирював український нападник Пилип Будківський, який зараз перебуває у розташуванні «Анжі».

    Матч завершився перемогою «Анжі» з рахунком 1:0.

    Джерело: Футбол 24

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