Екс-лідер «Дніпра» влаштував бійку з російською командою (відео)

Сутичка трапилась наприкінці зустрічі

Грузинський півзахисник «Тобола» Джаба Канкава, який встиг пограти за «Дніпро» та «Кривбас», влаштував бійку в товариському матчі на зборах у Туреччині. Сутичка трапилась наприкінці зустрічі. Тоді Канкава сфолив проти захисника Арсена Хубулова. Спочатку футболісти просто сперечались, а пізніше Джаба вирішив



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Канкава у матчі проти Анжі. Фото: ФК Тобол

Сутичка трапилась наприкінці зустрічі

Грузинський півзахисник «Тобола» Джаба Канкава, який встиг пограти за «Дніпро» та «Кривбас», влаштував бійку в товариському матчі на зборах у Туреччині.

Сутичка трапилась наприкінці зустрічі.

Тоді Канкава сфолив проти захисника Арсена Хубулова.

Спочатку футболісти просто сперечались, а пізніше Джаба вирішив розібратись з суперником силовим методом.

Цікаво, що сторони також втихомирював український нападник Пилип Будківський, який зараз перебуває у розташуванні «Анжі».

Матч завершився перемогою «Анжі» з рахунком 1:0.

Джерело: Футбол 24