Екс-захисника «Динамо» побили на футзальному турнірі в Ужгороді (відео)

У бійці брали участь як футболісти, так і вболівальники

Захисник «Міная» Олег Допілка постраждав в масовій бійці під час матчу 8-го туру Ужгородської футзальної ліги проти «Алекса» (7:2). У бійці брали участь як футболісти, так і вболівальники. Організатори турніру вирішили перервати гру за рахунку 7:2 на користь «Міная» і забрали команди з майданчика.