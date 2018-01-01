Екс-захисника «Динамо» побили на футзальному турнірі в Ужгороді (відео)
- Сьогодні, 11:28
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Розсилка
Олег Допілка за часів виступів за Говерлу. Фото: ФК Говерла
У бійці брали участь як футболісти, так і вболівальники
Захисник «Міная» Олег Допілка постраждав в масовій бійці під час матчу 8-го туру Ужгородської футзальної ліги проти «Алекса» (7:2).
У бійці брали участь як футболісти, так і вболівальники.
Організатори турніру вирішили перервати гру за рахунку 7:2 на користь «Міная» і забрали команди з майданчика.
«Мінаю» присудили перемогу і команда набрала три очки.
Про дисциплінарні санкції щодо «Алекса» поки не повідомляється.
Нагадаємо, 31-річний захисник підписав контракт з аматорським «Мінаєм»
Зазначимо, що с 2003 по 2013-й рік Допілка виступав за київське «Динамо».
Допілка в синьо-білій формі під третім номером
Джерело: ua.tribuna.com