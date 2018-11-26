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    «Хімік» став першим чвертьфіналістом Кубку України з баскетболу (відео)

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    Хімік - перший чвертьфіналіст Кубку України - «Хімік» став першим чвертьфіналістом Кубку України з баскетболу (відео)
    Хімік - перший чвертьфіналіст Кубку України
    Фото: ФБУ

    Южненський клуб за сумою двох матчів впевнено переграв «Кривій Ріг»

    Южненський «Хімік» оформив перемогу у другому матчі 1/8 фіналу Кубку України.

    Команда Віталія Степановського після тріумфу в першому матчі у повторній грі також впевнено розібралася із представниками Вищої ліги - «Кривим Рогом», інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

    Клуб Суперліги виграв кожен окремий 10-хвилинний відрізок і довів матч до перемоги з рахунком 109:75.

    Кубок України з баскетболу

    1/8 фіналу, матч-відповідь 

    Чоловіки

    «Хімік» - «Кривий Ріг» 109:75 (26:23, 29:13, 26:16, 26:23)

    Перший матч: 90:46

    Кубок України баскетбол
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