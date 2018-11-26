«Хімік» став першим чвертьфіналістом Кубку України з баскетболу (відео)
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Хімік - перший чвертьфіналіст Кубку України
Фото: ФБУ
Южненський клуб за сумою двох матчів впевнено переграв «Кривій Ріг»
Южненський «Хімік» оформив перемогу у другому матчі 1/8 фіналу Кубку України.
Команда Віталія Степановського після тріумфу в першому матчі у повторній грі також впевнено розібралася із представниками Вищої ліги - «Кривим Рогом», інформує прес-служба Федерації баскетболу України.
Клуб Суперліги виграв кожен окремий 10-хвилинний відрізок і довів матч до перемоги з рахунком 109:75.
Кубок України з баскетболу
1/8 фіналу, матч-відповідь
Чоловіки
«Хімік» - «Кривий Ріг» 109:75 (26:23, 29:13, 26:16, 26:23)
Перший матч: 90:46