Колишній гравець «Динамо» забив красивий гол у матчі чемпіонату Італії (відео)

Мігель Велозу відзначився зі шгтрафного

Півзахисник «Дженоа» Мігель Велозу став автором красивого забитого м'яча у матчі 35-го туру чемпіонату Італії проти «Аталанти». Екс-півзахисник «Динамо» відзначився точним красивим ударом у ворота «Аталанти» у Серії А. Португалець класним ударом зі штрафного поклав м'яч практично у