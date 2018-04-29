Колишній гравець «Динамо» забив красивий гол у матчі чемпіонату Італії (відео)
- Вчора, 22:13
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Мігель Велозу. Фото «Дженоа»
Мігель Велозу відзначився зі шгтрафного
Півзахисник «Дженоа» Мігель Велозу став автором красивого забитого м'яча у матчі 35-го туру чемпіонату Італії проти «Аталанти».
Екс-півзахисник «Динамо» відзначився точним красивим ударом у ворота «Аталанти» у Серії А.
Португалець класним ударом зі штрафного поклав м'яч практично у «дев'ятку».
Проте цей гол не допоміг «Дженоа» здобути бодай очко – поєдинок завершився перемогою «Аталанти» з рахунком 3:1.