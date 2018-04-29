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    Колишній гравець «Динамо» забив красивий гол у матчі чемпіонату Італії (відео)

    Мігель Велозу відзначився зі шгтрафного
    Півзахисник «Дженоа» Мігель Велозу став автором красивого забитого м'яча у матчі 35-го туру чемпіонату Італії проти «Аталанти». Екс-півзахисник «Динамо» відзначився точним красивим ударом у ворота «Аталанти» у Серії А. Португалець класним ударом зі штрафного поклав м'яч практично у
    • Вчора, 22:13
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    <p>Мігель Велозу. Фото &laquo;Дженоа&raquo;</p>

    Мігель Велозу. Фото «Дженоа»

    Мігель Велозу відзначився зі шгтрафного

    Півзахисник «Дженоа» Мігель Велозу став автором красивого забитого м'яча у матчі 35-го туру чемпіонату Італії проти «Аталанти».

    Екс-півзахисник «Динамо» відзначився точним красивим ударом у ворота «Аталанти» у Серії А.

    Португалець класним ударом зі штрафного поклав м'яч практично у «дев'ятку».

    Проте цей гол не допоміг «Дженоа» здобути бодай очко – поєдинок завершився перемогою «Аталанти» з рахунком 3:1.

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