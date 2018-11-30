Колишнього захисника «Динамо» Хачеріді вилучили вже на 7-й хвилині матчу з «Челсі» (відео)



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Євген Хачеріді

Це друге вилучення для Хачеріді в Лізі Європи

Український захисник ПАОКа Євген Хачеріді отримав пряму червону в матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти «Челсі».

На 7-й хвилині він збив біля входу у власний карний Олів'є Жиру, який виходив один-на-один з голкіпером ПАОКа Александросом Пасхалакісом.

Це друге вилучення для Хачеріді в Лізі Європи в кар'єрі.

У 2011 році він отримав пряму червону в матчі «Динамо» - «Маккабі» Тель-Авів (3:3).

У поточному сезоні 31-річний українець провів 10 матчів.

Джерело: Tribuna.com