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    Колишнього захисника «Динамо» Хачеріді вилучили вже на 7-й хвилині матчу з «Челсі» (відео)

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    Євген Хачеріді - Колишнього захисника «Динамо» Хачеріді вилучили вже на 7-й хвилині матчу з «Челсі» (відео)
    Євген Хачеріді

    Це друге вилучення для Хачеріді в Лізі Європи

    Український захисник ПАОКа Євген Хачеріді отримав пряму червону в матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти «Челсі».

    На 7-й хвилині він збив біля входу у власний карний Олів'є Жиру, який виходив один-на-один з голкіпером ПАОКа Александросом Пасхалакісом.

    Це друге вилучення для Хачеріді в Лізі Європи в кар'єрі.

    У 2011 році він отримав пряму червону в матчі «Динамо» - «Маккабі» Тель-Авів (3:3).

    У поточному сезоні 31-річний українець провів 10 матчів.

    Джерело: Tribuna.com

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