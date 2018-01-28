Легендарний голкіпер «Динамо» потрапив в ДТП на засніженій трасі (відео)
- Сьогодні, 08:58
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Олександр Шовковський. Фото: ФК Динамо
Шовковський по дорозі додому «зустрів» несподіваних пішоходів.
Легендарний воротар київського «Динамо» Олександр Шовковський потрапив у невелике ДТП на засніженій трасі.
Колишній голкіпер збірної України в'їхав в зграю диких кабанів, які перебігали через дорогу.
Відео ДТП, записане на реєстратор, Шовковський опублікував в Instagram.
Інцидент стався вночі, коли 43-річний футболіст повертався додому зі своєю коханою Мариною Кутеповою.
Шовковський пішов на обгін, проте потім різко загальмував, побачивши в світлі фар кабанів.
Уникнути зіткнення з тваринами не вдалося.
При цьому динамівець зазначив, що ніхто не постраждав.
Джерело: Ведомости