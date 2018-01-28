Легендарний голкіпер «Динамо» потрапив в ДТП на засніженій трасі (відео)

Шовковський по дорозі додому «зустрів» несподіваних пішоходів.

Легендарний воротар київського «Динамо» Олександр Шовковський потрапив у невелике ДТП на засніженій трасі. Колишній голкіпер збірної України в'їхав в зграю диких кабанів, які перебігали через дорогу. Відео ДТП, записане на реєстратор, Шовковський опублікував в Instagram. Інцидент стався вночі, коли 43-річний футболіст повертався