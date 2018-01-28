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    Легендарний голкіпер «Динамо» потрапив в ДТП на засніженій трасі (відео)

    Шовковський по дорозі додому «зустрів» несподіваних пішоходів.
    Легендарний воротар київського «Динамо» Олександр Шовковський потрапив у невелике ДТП на засніженій трасі. Колишній голкіпер збірної України в'їхав в зграю диких кабанів, які перебігали через дорогу. Відео ДТП, записане на реєстратор, Шовковський опублікував в Instagram. Інцидент стався вночі, коли 43-річний футболіст повертався
    • Сьогодні, 08:58
    • Розсилка
    Олександр Шовковський. Фото: ФК Динамо
    Олександр Шовковський. Фото: ФК Динамо

    Шовковський по дорозі додому «зустрів» несподіваних пішоходів.

    Легендарний воротар київського «Динамо» Олександр Шовковський потрапив у невелике ДТП на засніженій трасі.

    Колишній голкіпер збірної України в'їхав в зграю диких кабанів, які перебігали через дорогу.

    Відео ДТП, записане на реєстратор, Шовковський опублікував в Instagram.

    Інцидент стався вночі, коли 43-річний футболіст повертався додому зі своєю коханою Мариною Кутеповою.

    Шовковський пішов на обгін, проте потім різко загальмував, побачивши в світлі фар кабанів.

    Уникнути зіткнення з тваринами не вдалося.

    При цьому динамівець зазначив, що ніхто не постраждав.

    Джерело: Ведомости

    ДТП НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Шовковський
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